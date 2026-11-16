"Krótko po Gdyni", czyli najciekawsze polskie krótkie metraże w kinach i na TVP VOD

"Krótko po Gdyni": nowy ogólnopolski projekt

Od lat obserwuje się coraz większe zainteresowanie publiczności Konkursem Filmów Krótkometrażowych w Gdyni. Widzowie i widzki doceniają krótki metraż jako jedną z najważniejszych przestrzeni dla debiutów i rozwoju nowych talentów, eksperymentowania z formą oraz poszukiwania świeżych sposobów opowiadania historii.

Jednocześnie wszyscy zwracają uwagę na ograniczoną dostępność krótkich filmów poza obiegiem festiwalowym. Odpowiedzią na tę potrzebę jest "Krótko po Gdyni" - nowy ogólnopolski projekt Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, producenta Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W ramach inicjatywy zaprezentowane zostaną filmy nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Filmów Krótkometrażowych 51. FPFF, a także inne tytuły ukazujące różnorodność współczesnego polskiego kina krótkometrażowego. Od listopada 2026 do stycznia 2027 roku wybrane tytuły będą prezentowane w kinach w całej Polsce, a także udostępnione online na platformie TVP VOD. Projekt zawita do Szczecina, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi, Gdyni, Gdańska, Lublina, Bolesławca, Augustowa i Kalisza.

To będzie wielogłosowa, wyrazista stylistycznie opowieść o otaczającym nas świecie, o naszych pasjach, lękach i możliwych scenariuszach przyszłości. Cieszy mnie, że już za chwilę będą ją mogli poznać widzowie w całym kraju

"Wierzę, że marka gdyńskiej imprezy pozwoli nam wspólnie wypracować nowe sposoby rozpowszechniania i promocji krótkich polskich filmów poza obiegiem festiwalowym" - dodaje Joanna Łapińska.

"Krótko po Gdyni" - pokazy kinowe

W kinach w całej Polsce zostaną pokazane następujące filmy:

Laureata Nagrody im. Lucjana Bokińca: "Sprawa nr", reż. Patrycja Polkowska, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Laureata Nagrody Specjalnej KFK: "Wszystkie miały na imię Anżelika", reż. Alexandra Sasha Kutsen, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

Wyróżnionego w KFK: "Kołtunica", reż. Izabela Zubrycka, produkcja: Telewizja Polska S.A.

Laureata Nagrody za Najlepsze Zdjęcia: "Długa przerwa", reż. Jan Saczek, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Archiwum rodzinnego końca świata", reż. Jakub Jakubik, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Szum fal", reż. Tomasz Wróbel, produkcja: Rizz Films

W ramach projektu "Krótko po Gdyni" widzowie obejrzą m.in. film "Sprawa nr" Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni materiały prasowe

Gdzie będzie można zobaczyć te filmy? W ramach projektu każde kino zorganizuje jeden bezpłatny pokaz wszystkich filmów. Zaproszenie do projektu przyjęli:

Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia, Gdynia (21.11.2026)

Kino Amondo, Warszawa (28.11.2026)

DKF UG Miłość Blondynki, Gdańsk (8.12.2026)

DKF Kinochłon, Augustów (11.12.2026)

BOK - MCC, Kino Forum, Bolesławiec (14.12.2026)

Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej (14.12.2026)

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (19.12.2026)

Centrum Kultury w Lublinie (22.12.2026)

Kino za Rogiem Café, Rzeszów (11.01.2027)

Kino Charlie, Łódź (16.01.2027)

Kino Pionier 1907, Szczecin (wkrótce)

Krótkie metraże na platformie TVP VOD

Na TVP VOD od 13 listopada 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku będzie można obejrzeć 13 filmów, które stanowią szeroką panoramę Konkursu Filmów Krótkometrażowych 51. FPFF:

Laureata Nagrody Specjalnej KFK: "Wszystkie miały na imię Anżelika", reż. Alexandra Sasha Kutsen, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

Wyróżnionego w KFK: "Kołtunica", reż. Izabela Zubrycka, produkcja: Telewizja Polska S.A. (obowiązuje opłata)

Laureata Nagrody za Najlepsze Zdjęcia: "Długa przerwa", reż. Jan Saczek, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Dziwnie być człowiekiem", reż. Jan Grabowski, produkcja: Anda Films

"Koma", reż. Tomasz Gąsiorowski, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Kontrewers", reż. Zuza Banasińska, produkcja: ALE ALE

"Koty na szkle", reż. Katarzyna Sikorska, produkcja: Telewizja Polska S.A. (obowiązuje opłata)

"Sadzonka", reż. Iga Bujarkiewicz, produkcja: Telewizja Polska S.A. (obowiązuje opłata)

"Serca z plastiku", reż. Michał Łukowicz, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Szum fal", reż. Tomasz Wróbel, produkcja: Rizz Films

"Wódka, zakąska i czyste piękno", reż. Katarzyna Kosajda, produkcja: Telewizja Polska S.A. (obowiązuje opłata)

"Złe pomysły", reż. Jan Bujnowski, produkcja: Ignis Films

"Źle się patrzy na smutnych ludzi", reż. Paulina Michta, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pomysłodawcy projektu, wierzą, że "Krótko po Gdyni" stanie się ważną platformą promocji młodych twórców i twórczyń oraz przestrzenią spotkania współczesnego polskiego kina krótkometrażowego z publicznością w całej Polsce.