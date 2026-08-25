Konkurs "Gdynia w roli głównej". Weź udział i wygraj cenne nagrody!

Konkurs wiedzy o filmach powstałych w Gdyni i o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Konkurs "Gdynia w roli głównej" organizowany jest z dwóch szczególnych okazji - FPFF rozpoczyna nowe pięćdziesięciolecie, a Miasto Gdynia świętuje setne urodziny!

Konkurs odbędzie się dwuetapowo:

I etap - quiz internetowy - 28 sierpnia 2026 roku.

II etap - finał - 12 września 2026 roku. Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia, sala Warszawa. W pierwszej kolejności 30 finalistów i finalistek weźmie udział w multimedialnym teście, następnie 10 uczestników i uczestniczek z najwyższym wynikiem zakwalifikuje się do Ścisłego Finału.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 26 sierpnia 2026 roku!

Formularz i regulamin na stronie FPFF - kliknij tutaj.

Filmowców i filmoznawczynie przyciągały i wciąż przyciągają plenery oraz historia miasta

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to czas, kiedy wyjątkowo dużo mówi się o polskim filmie. Od 1987 roku Gdynia co roku staje się stolicą rodzimej kinematografii. To tu na Festiwal przyjeżdżają polscy i międzynarodowi goście i gościnie związani z branżą filmową - twórcy i twórczynie, aktorzy i aktorki, producenci i producentki. To tu pokazywane są najnowsze rodzime filmy i wręczane są najważniejsze polskie nagrody. Ale Gdynię i kino łączy znacznie więcej niż sam Festiwal.

Filmowców i filmoznawczynie przyciągały i wciąż przyciągają plenery oraz historia miasta. Już w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy rodziło się "miasto z morza i marzeń" oko kamery skierowano tutaj - do dynamicznie rozwijającej się morskiej stolicy Rzeczpospolitej. Powstały wówczas takie dzieła jak "Szlakiem hańby" Mieczysława Krawicza i Alfreda Niemirskiego (1929) czy "Rapsodia Bałtyku" Leonarda Buczkowskiego (1935).

W latach powojennych przybywało filmów, realizowanych tam, gdzie szum fal, krzyk mew i poruszające opowieści. Zbigniew Cybulski powiedział "Do widzenia, do jutra". Jedni goście przypłynęli z Ameryki, innych, wypływających, żegnał tłum na Dworcu Morskim. Ktoś poszukiwał żony, do rozwikłania była zagadka tajemniczego adresu Zielona 8, pewna Carmen, by chronić dzieci wkroczyła w przestępczy świat, a dziesięcioletni Oskar poszukiwał skarbu w gdyńskim porcie. Nie zabrakło filmu poruszającego tragiczne wydarzenia Grudnia'70. A to zaledwie garstka filmowych historii, które powstały w Gdyni.

Jaka część Gdyni "zagrała" dworzec w stolicy Turcji, a która bezludną wyspę? Jaki przekręt w Halach Targowych zrobił Czesław Wiśniak, grany przez Piotra Fronczewskiego? Który słynny modernistyczny budynek "zagrał" w najnowszym serialu wojennym realizowanym dla TVP? Weź udział we wspaniałej filmowej przygodzie! Konkurs nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale także możliwość poznania Gdyni jako miasta filmu. Zwłaszcza że Gdynia w tym roku obchodzi swoje stulecie!

Konkurs "Gdynia w roli głównej" - nagrody

I miejsce:

•Dwie pełne akredytacje na 51. FPFF

•Dwa zaproszenia na uroczystość rozdania nagród oraz bankiet zamknięcia

II miejsce:

•Dwie pełne akredytacje na 51. FPFF

III miejsce:

•Dwie 10-punktowe akredytacje na 51. FPFF

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Konkurs "Gdynia w roli głównej" został objęty patronatem honorowym Prezydent Miasta Gdyni.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21-26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.