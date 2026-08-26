Polonica na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Tegoroczna odsłona sekcji Polonica na 51. FPFF ukazuje współprace polskich filmowców i filmowczyń z francuskim, ukraińskim i łotewskim rynkiem filmowym. Są to filmy już uznane, dostrzeżone, które miały swoje pokazy w Cannes czy Locarno.

"Jestem bardzo zadowolona z programu tegorocznej sekcji Polonica. Pokażemy filmy, w których wyrazista forma doskonale współgra z opowiadanymi historiami. To kino mocnych postaci, które walczą o siebie nawet w nieprzewidywalnej rzeczywistości" - mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.

Współpraca naszych filmowców i filmowczyń z kolegami i koleżankami z zagranicy wybrzmiewa na festiwalu od lat i tak też będzie w tym roku

W ramach sekcji Polonica zobaczymy w Gdyni trzy filmy.

W "Demonach" Natalki Worożbyt poznajemy Ninę, charyzmatyczną kobietę z Połtawy (po upadku ZSRR), która przygarnia bezdomnego Rosjanina podającego się za pisarza, licząc na wspólne nowe życie. W mistycznej krainie, gdzie czarownice żyją obok ludzi, a zmarli rozmawiają z żywymi, kobieta odkrywa prawdziwą naturę mężczyzny, którego wpuściła do swojego domu.

"Flesh and Fuel" (reżyseria: Pierre Le Gall) ukazuje Étienne'a, którego życie upływa między magazynami, granicami i parkingami przy autostradach, gdzie praca i przelotne spotkania wyznaczają rytm jego codzienności. Wszystko zmienia się, gdy poznaje Bartosza, polskiego kierowcę, który pokazuje mu, że nawet tam, gdzie Étienne widzi zmęczenie i rezygnację, wciąż można dostrzec szansę na szczęście.

Z kolei tytułowa "Ulya" (reżyseria: Viesturs Kairišs) to dwumetrowa dziewczyna z kołchozu, która w 1968 roku trafia do drużyny koszykarskiej w Rydze, gdzie jej niezwykły wzrost staje się narzędziem sportu i polityki. W świecie, który traktuje ją instrumentalnie, musi nauczyć się akceptować swoją odmienność i pozostać wierną sobie.

Lista filmów w sekcji Polonica:

"Demony"

reżyseria Natalka Worożbyt. Polonica: montaż Milenia Fiedler.

"Flesh and Fuel"

reżyseria Pierre Le Gall. Polonica: w obsadzie Julian Świeżewski, producenci: Patryk Sielecki, Adrianna Rędzia.

"Ulya"

reżyseria: Viesturs Kairišs. Polonica: zdjęcia Wojciech Staroń, producentka Małgorzata Staroń.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21-26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Interia jest patronem medialnym festiwalu.