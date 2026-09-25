Jakich ról szuka Sebastian Stankiewicz? "Do nich mnie ciągnie"

Sebastian Stankiewicz jest aktorem znanym między innymi z filmów "Furioza", "Ostatnia wieczerza", "Akademia Pana Kleksa" i "Cisza nocna", oraz seriali "Edukacja XD" i "Heweliusz". Za drugoplanową rolę w "Panu T." Marcina Krzyształowicza z 2019 roku otrzymał nagrodę na 44. FPFF w Gdyni i nominację do Orła, Polskiej Nagrody Filmowej.

Sebastian Stankiewicz o poszukiwaniu nowych ról. "Mam głód kina, które coś we mnie zostawia" Jakub Izdebski INTERIA.PL

Jakich ról poszukuje Sebastian Stankiewicz?

Jakub Izdebski, Interia Film: W programie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni są aż trzy tytuły, w których wystąpiłeś.

Sebastian Stankiewicz: - Bardzo się cieszę, bo faktycznie mam od jakiegoś czasu głód kina, które gdzieś tam ze mną rezonuje. A także scenariuszy, które opowiadają o świecie, o kondycji człowieka. Historii, które coś we mnie zostawią. Wydaje mi się, że to kino autorskie, kino artystyczne. Szczególnie tutaj w Gdyni, gdzie mamy mnóstwo filmów i możemy je zobaczyć, porozmawiać na ich temat i je porównać. Jakoś mnie do nich ciągnie. Nie chcę powiedzieć, że się starzeję, ale mam taką chęć oglądania rzeczy, które coś we mnie zostawiają.

Czyli w swojej karierze chcesz zachować zdrowy kompromis między rolami w produkcjach artystycznych i popularnych? Wystąpiłeś też w ostatnim sezonie serialu "1670". Jeszcze go nie widziałem, ale wiem, że lecisz tam w kosmos.

- Cieszę się, że dostałem rolę w takim kultowym serialu. Faktycznie, okazało się, że jest bardzo dobry odzew na tego chłopa Mirka, który wylatuje w kosmos. To też jest fajne, że można takie rzeczy dawać. Chodzi mi o mnie, samego aktora, i moją drogę. Chcę grać rzeczy troszkę inne, bardziej tragikomiczne lub całkowicie dramatyczne. Wydaje mi się, że "Kołtunica", "Spiritus Sanctus" i "Kalafior przeznaczenia" proponują mi bardzo ciekawy scenariusz i spójny świat. Bardzo mi się to podoba. Lubię, kiedy reżyserzy czy reżyserki zapraszają mnie do swojego świata, który potem jakby tworzymy wspólnie z całą ekipą. Wydaje mi się, że jak to nie jest dopilnowane, to wtedy ten świat jest jak durszlak. Coś nam z niego wykapuje. Na festiwalu jest moim zdaniem mnóstwo propozycji, ale każdy z tych reżyserów ma swoją wizję świata i chce ją nam zaprezentować.

Maja Michnacka i Sebastian Stankiewicz w filmie "Kalafior przeznaczenia" materiały prasowe

Sebastian Stankiewicz o pracy nad "Kalafiorem przeznaczenia"

Rozumiem, że gdy zobaczyłeś tytuł "Kalafior przeznaczenia", nie było wahania. Chciałeś poznać tę historię.

- Właśnie. A po przeczytaniu scenariusza i spotkaniu z reżyserką Anną Urbańczyk wiedziałem, że to jest konkretna propozycja. Świetnie nam się pracowało. Zawsze bardzo chciałem zagrać u boku Gabrieli Muskały. Zresztą mówiłem jej to dzisiaj. Spotkaliśmy się i zrobiło nam się miło, że "Kalafior przeznaczenia" jest na festiwalu. Moim zdaniem każdy ma takie swoje alter ego jak główna bohaterka. Prowadzimy dialogi z samym sobą, z jakąś inną częścią naszego ja. Wydaje mi się, że każdy ma takiego kalafiora w sobie. Nie mamy odwagi, żeby czegoś powiedzieć lub zrobić. Ten kalafior pojawia się, żeby popchnąć nas do działania. W dodatku ma głos Adama Woronowicza. Wydaje mi się, że to jest świetny casting, a on wniósł tam dużo od siebie. Jest bardzo inteligentnym i zabawnym aktorem, i to widać w gotowym filmie. Maja Michnacka też jest super. Na festiwalu widzę zresztą nowe twarze lub takie, które powracają i to też jest bardzo ciekawe. Na przykład obejrzałem dziś "EXOTIC". Bardzo mi się podobał, bardzo rześkie kino. Świetna Jaśmina Polak w roli głównej. Kino, które mocno ze mną zarezonowało. Wyszedłem z seansu bardzo usatysfakcjonowany.

Podoba mi się w tym filmie świat, który znamy z wakacji - smażalnie, automaty do gier - ale jest pusty i wymarły.

- To bardzo swojskie. Z drugiej strony pomysł, że dziewczyny jadą na kurs pole dance. Tam jest podobny zabieg fabularny, bo bohaterka rozmawia z samą sobą. Czasami chciałaby coś powiedzieć, ale nie ma odwagi. Dopiero potem może to zrobić. Wydaje mi się, że żyjemy w świecie, który dyktuje nam warunki: wszyscy muszą być piękni i w ogóle super. A jak się zburzy tę fasadę, to okazuje się, że jesteśmy po prostu ludźmi. Mamy swe rozterki i dramaty, ale te wszystkie social media nam podpowiadają, że trzeba być po prostu cool...

Alicja Matusiak i Sebastian Stankiewicz w filmie "Kołtunica" materiały prasowe

Powstaje pełnometrażowa wersja "Kołtunicy"

W "Kalafiorze przeznaczania" podoba mi się, że na początku jego bohaterowie wydają się rysowani bardzo grubą kreską. Jednak reżyserka stopniowo wprowadza odcienie szarości. Nawet tytułowy kalafior ma swoje drugie oblicze. Twoja postać zaczyna jako mąż pod pantoflem, a okazuje się bardzo świadomy tego, co się dzieje.

- To bardzo ludzkie, że coś w sobie zakopujemy i przez lata nie pozwalamy, by dało to w jakiś sposób upust. Mój bohater ukrywa jakąś tajemnicę, którą później opowiada swojej córce. Nie ukrywam, ja też przeżyłem takie rzeczy w moim życiu, więc ta postać też ze mną zarezonowała. Lubię takie tragikomiczne charaktery. Teraz gram ich coraz więcej. W tym u Michała Toczka. Jednak "Kołtunica" też jest ciekawą pozycją. Wiem, że Iza Zubrycka dostała dofinansowanie z PISF-u na rozwój tego projektu, więc mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się tutaj z długim metrażem.

Jeszcze nie wiadomo, czy wystąpisz w pełnometrażowej wersji "Kołtunicy"?

- Rozmawialiśmy, że byłoby fajnie, gdyby stara obsada została. Zobaczymy, bo różnie bywa. Muszę powiedzieć, że to niesamowite. Ania, Iza i Michał to młodzi ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. Mają fajny gust filmowy. Potrafią prowadzić aktorów i opowiadać swą historię. To jest punkt wspólny doświadczenia pracy z nimi. Oni wiedzą, jaki świat tworzą i co jest im potrzebne. Wtedy też aktor czuje się zaopiekowany. Wie, że to praca twórcza, w której aktor może dać coś od siebie, ale ma świadomość, kto dowodzi.

Sebastian Stankiewicz w filmie "Spiritus Sanctus" materiały prasowe

Sebastian Stankiewicz nie chce gotowych odpowiedzi. "Wolę porozmyślać po filmie"

Skoro mówimy o tworzeniu światów, przejdźmy do Michała Toczka i jego "Spiritus Sanctus". Bardzo podoba mi się zestawienie doniosłego wydarzenia, postaci będącej dziś dla wielu uosobieniem dobra z dosadnym językiem, którego raczej nie słyszymy na kazaniach.

- Na pewno w tamtych czasach byliśmy bardziej umoczeni w tym alkoholu. Wiadomo, że jesteśmy wychowani w wierze katolickiej, która ma swoje ikony, między innymi Jana Pawła II. To jest w naszym DNA. Chcieliśmy o tym opowiedzieć bardziej uniwersalnie. Nasz bohater przeżywa spotkanie, nazwijmy to, z metafizyką, ale nie wiemy, czy to był cud, czy nie. Czy coś się wydarzyło, czy też nie? O to nam chodziło. Nie chcieliśmy stawiać też. Nie lubię, gdy filmy to robią. Rozumiem, że tak można. Wolę jednak, gdy zostawia się więcej interpretacji dla widza i możemy sobie o tym porozmyślać po wyjściu z kina, a nie dostać gotowe odpowiedzi.

Ta rola musiała być wyzwaniem, bo twoja postać przez większość czasu nic nie mówi. Natomiast na cały chaos wokół reaguje przeważnie kamienną miną.

- Chyba lepiej wypadam w filmach, gdy nic nie mówię. [Śmiech] Tak wymyśliliśmy tego bohatera. To jest postać, która obserwuje wydarzenia. Chłop prowadzi sobie zwykłe życie. Okazuje się, że jest prohibicja z powodu pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, a on zapomniał kupić flaszki na urodziny żony. No i ma proste zadanie. Jest wrzucony w sytuację i obserwuje. Założyliśmy sobie, że to nie jest za bardzo postać reakcyjna. Niemniej to przez nią jest opowiadana ta historia.

Z Michałem Toczkiem mierzyliście się już z postaciami Lecha Wałęsy i Jana Pawła II. Planujecie konfrontację z kolejną wielką postacią polskiej historii?

- Tak się złożyło, że trafiłem do trzech filmów Michała. Chyba szukał takich ludzi. On bardzo lubi kino Mike'a Leigh i Kena Loacha. Opowiadają one o zwykłych ludziach. Wydaje mi się, że on zobaczył we mnie swojego everymana. Jakoś wpasowałem się w te trzy historie. Nie wiem, co będzie brane na tapet w przyszłości. Michał jest teraz przed pełnometrażowym debiutem, więc trzymam za niego kciuki, wszystko doszło do skutku.

Sebastian Stankiewicz z nagrodą za drugoplanową rolę w "Panie T." na 44. FPFF w Gdyni w 2019 roku Jacek Kurnikowski AKPA

Najmilsze wspomnienie o festiwalu w Gdyni

Na koniec chciałem cię spytać o twój stosunek do festiwalu w Gdyni. Czym dla ciebie jest to wydarzenie?

- Aktorzy nie spotykają się tak często, chyba że w czasie pracy na planie. Każdy ma swoje życie prywatne i rodzinę. Wydaje mi się, że Gdynia proponuje nam różnorodność. Przyjeżdżamy, oglądamy te filmy i nagle okazuje się, że to debiutanci wystrzeliwują. Faktycznie jest to coroczne święto kina. To też okazja do spotkania z widzami. Nie ukrywam, że te sale są wypełnione, a to jest najważniejsze. Jak wiemy po pandemii i przez rozwój serwisów streamingowych przestaliśmy trochę chodzić do kina. Tutaj czuć ten vibe, że oglądamy wspólnie i to też jest fajnie.

- Dziś przyszedłem tutaj [do Teatru Muzycznego w Gdyni - przyp. red]. Pani z ochrony mówi: 'o, ja już pana widzę piąty czy szósty rok z rzędu. Pan tu co roku przyjeżdża'. Akurat tak się zdarza, że co roku miałem jakiś film. Faktycznie od "Pana T." i nagrody za rolę drugoplanową, co zawsze będę miło wspominał... Tylko wtedy inaczej przeżywałem tę Gdynię. Teraz, gdy tu jestem na dwa, trzy dni, to chciałbym zobaczyć jak najwięcej filmów. Powiedzmy sobie szczerze, wejście do hotelu Gdynia i dotarcie do wind, to jest od półtorej godziny do dwóch. Bo jest co chwilę: "O, cześć". Nie mówiąc już o piekiełku, czyli klubie festiwalowym, w którym niektórzy siedzą do czwartej czy piątej. Ja kładę się wcześniej spać, by o 8:40 być już w kinie. Trochę mi się zmieniło. Nie chcę powiedzieć, że się starzeję, ale nie ukrywam, kiedyś się balangowało.

A co się dzieje w piekiełku...

- ...zostaje w piekiełku.