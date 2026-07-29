Jaki jest najlepszy polski film dla dzieci i młodzieży? Pięć tytułów w grze

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Po raz piąty na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka - nominowanych jest pięć tytułów dla dzieci i młodzieży. Nagroda ma wymiar finansowy: to dziesięć tysięcy złotych, a jej fundatorem jest Telewizja Polska. Laureat wyłoniony zostanie głosami publiczności, a nagroda będzie wręczona na Młodej Gali 25 września.

Trójka nastolatków w zielonych kurtkach sportowych na tle scenografii z balonami podczas festiwalu filmowego.
O Złote Lwiątka 2026 walczy między innymi "Za duży na bajki 3"materiały prasowe

Jak mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF: "Pięć lat to pierwszy mały jubileusz tego konkursu, który od początku zajął ważne miejsce w programie festiwalu. Produkcje dla młodych widzów utrzymują mocną pozycję na mapie współczesnego rodzimego kina. Obserwujemy to w Gdyni, widzimy także w programie 50 na 51, gdzie filmy dla dzieci i młodzieży powracają regularnie".

Pokazy nominowanych filmów często połączone ze spotkaniami z twórcami i twórczyniami odbywać się będą w Kinie Helios. Sprzedaż biletów na seanse ruszy we wrześniu.

Zobacz również:

Ogłoszono listów filmów Konkursu Perspektywy
Gdynia Festiwal Filmowy

Młodość i odwaga: te filmy będą walczyły o nagrodę w Konkursie Perspektywy

Anna Kempys
Anna Kempys

Filmy nominowane do nagrody Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka:

"Chłopiec na krańcach świata", reżyseria: Grzegorz Wacławek, Marta Szymańska

"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!", reżyseria: Elżbieta Wąsik, Paweł Wendorff

"Psoty", reżyseria: Kacper Lisowski

"Ryjówka przeznaczenia", reżyseria: Marcin Wasilewski

"Za duży na bajki 3", reżyseria: Kristoffer Rus

Nagroda Złote Lwiątka jest ufundowana przez Telewizję Polską.

W sierpniu poznamy program sekcji festiwalowej Gdynia Dzieciom, będącej częścią ogólnopolskiego projektu Polskie Kino Młodego Widza organizowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21-26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

Monika Frajczyk i Magdalena Koleśnik o filmie "Exotic"Justyna MiśINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze