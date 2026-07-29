Jak mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF: "Pięć lat to pierwszy mały jubileusz tego konkursu, który od początku zajął ważne miejsce w programie festiwalu. Produkcje dla młodych widzów utrzymują mocną pozycję na mapie współczesnego rodzimego kina. Obserwujemy to w Gdyni, widzimy także w programie 50 na 51, gdzie filmy dla dzieci i młodzieży powracają regularnie".

Pokazy nominowanych filmów często połączone ze spotkaniami z twórcami i twórczyniami odbywać się będą w Kinie Helios. Sprzedaż biletów na seanse ruszy we wrześniu.

Filmy nominowane do nagrody Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka:

"Chłopiec na krańcach świata", reżyseria: Grzegorz Wacławek, Marta Szymańska

"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!", reżyseria: Elżbieta Wąsik, Paweł Wendorff

"Psoty", reżyseria: Kacper Lisowski

"Ryjówka przeznaczenia", reżyseria: Marcin Wasilewski

"Za duży na bajki 3", reżyseria: Kristoffer Rus

Nagroda Złote Lwiątka jest ufundowana przez Telewizję Polską.

W sierpniu poznamy program sekcji festiwalowej Gdynia Dzieciom, będącej częścią ogólnopolskiego projektu Polskie Kino Młodego Widza organizowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21-26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.