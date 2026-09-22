Intymna historia o dorastaniu. Najlepszy polski debiut ostatnich lat?

"Fluidy" to intymna historia o dorastaniu - momencie zawieszonym między dzieciństwem a dorosłością, w którym wszystko ulega nieustannym przeobrażeniom.

Pełnometrażowy debiut reżyserski Marii Wider znalazł się w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zostanie przedpremierowo zaprezentowany publiczności.

W głównej roli występuje Julia Totoszko, jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia. Na ekranie partnerują jej także Wiktoria Węglowska, Jacek Borcuch, Jan Sałasiński i Roma Gąsiorowska. "Fluidy" trafią do kin w 2027 roku. Zobacz pierwszy zwiastun filmu!, otwiera się w nowym oknie

"Fluidy": Fabuła

Podczas wakacji na mazurskiej wsi rodzeństwo - nastoletnia Nina i młodsze niebinarne Miki - spędza czas z dawno niewidzianym ojcem, który stara się odbudować utraconą więź. W cieniu rodzinnych napięć, przemilczeń i niełatwych prób zbliżenia się do siebie, rodzą się pytania o tożsamość i własne miejsce w świecie.