"Mroki": strumień świadomości "powieści" Jarosława Borszewicza

Powieściozje artysty z Łaska nie stanowią najwdzięczniejszego materiału na ekranizację. To dziki strumień świadomości i słodkogorzkich aforyzmów rozrzuconych chaotycznie na kilkuset stronach, raz po kilka zdań, raz w formie ściany tekstu. Znajdziemy w nich urywki rozmów, anegdoty, cytaty, wiersze, wspomnienia, neologizmy, wyznania, a nawet opisy fikcyjnego programu telewizyjnego. Chronologia jest zaburzona, sens wypaczony, a wiarygodność narratora nieustannie kwestionowana. Borszewicz napisał "Mroki" jako dwudziestoparoletni student Szkoły Filmowej i początkujący scenarzysta. Choć był młody i zbuntowany, a świat stał przed nim otworem, nie potrafił inaczej: pisał o "życiowstręcie" i upragnionej konfrontacji z kostuchą. "Pomroki" powstały 35 lat później już z perspektywy Rektora Międzynarodowego Studium Dziennikarskiego. Tym razem w przemyśleniach autora nie brakowało wiary w sens życia ani miłości - brakowało jedynie zakończenia. "Pomroki" wydano pośmiertnie, trzy miesiące po nagłym odejściu 59-latka.

"Obiecałem swojej głowie, że nie wpuszczę do niej myśli, których ona nie chce. I nie dotrzymałem słowa" - żali się czytelnikom Duet Zezowaty, główny bohater książek Borszewicza. "Ja wprowadzam do mózgu pogodne myśli, ale coś je przemalowuje z żółtych na czarne. Kto lub co jest tym żałosnym malarzyną? Absolutnie muszę to ustalić!" - postanawia Duet, choć nie odnosi w tej dziedzinie zbytniego sukcesu. Dwudziestoparoletni dorożkarz i zarazem świeżo upieczony student aktorstwa usiłuje w "Mrokach" i "Pomrokach" zlokalizować źródło swoich najgłębszych lęków. Cel misji: unicestwić je i zacząć egzystować pełną piersią. Towarzystwa w ponurym istnieniu dotrzymuje mu współlokator Wiktor, który, jak narrator podkreśla, od dziecka mieszka z Duetem i w Duecie niczym jego alter ego.

Wiktor woli nie wychodzić z domu, bo boi się, że wróci mu chęć do życia i będzie musiał "wykonywać zawód człowieka". Cały swój czas poświęca na myślenie o umieraniu i przeżywanie depresji. Zastanawia się, jaki jest najlepszy sposób na wyginięcie ludzkości. Czeka, aż "współlokator" wróci do mieszkania, by dać mu do wypełnienia kolejną egzystencjalną ankietę np. "Boję się śmierci, bo…". Duet, z kolei, co wieczór wypatruje swojej dziewczyny, zwanej "Nieobecną". Ta, choć kocha go, regularnie zdradza chłopaka, znikając z jego życia na kilka dni.

"Mroki": bezpretensjonalnie i z pomysłem

Właśnie tę krainę osobliwości bezpretensjonalnie i z pomysłem odtwarza w swoim filmie Bartosz Szyszko, tłumacząc fragmentaryczną narrację Borszewicza na język filmu. "Mroki" otwiera ujęcie plaży Reynisfjara na południu Islandii. Wolnym krokiem przechadza się po niej samotny Duet (Hubert Miłkowski, otwiera się w nowym oknie). Sceneria wygląda tak, jakby zza horyzontu miałaby zaraz wyłonić się śmierć i zaprosić go do gry w szachy. Zamiast tego Duet burzy czwartą ścianę, wyznając widzom, że w śmierć to on nigdy nie wierzył. Chłopak przedstawia się, montaż przyspiesza, a ekran zalewają trzymające dech w piersi krajobrazy wyspy oraz bezczelna niebieskość oczu Huberta Miłkowskiego. Dalej poznajemy wyrywkowo Wiktora (Piotr Napierała) i Nieobecną (Magdalena Celmer). Życie bohatera przypomina kalejdoskop rozmytych przez chory umysł wspomnień i dźwięków. Gdy tylko najdzie go "za dużo myśli naraz", z jego ust wypełza osobliwa onomatopeja: "Du du du". Ekranowy Duet jest neurotycznym smutasem, którego równie łatwo polubić jak tego z książek.

Fabuła "Mroków", podobnie jak powieściozje Borszewicza, pozbawiona jest linearności. W obu przypadkach to duża zaleta. Uczynienie z "przygód" Dueta klasycznej narracji, w każdym możliwym scenariuszu, skończyłoby się katastrofą oraz brutalną kastracją ducha artysty. Eksperymentalna forma produkcji pozwala odurzyć się egzystencjalnymi refleksjami płynącymi z wnętrza bohaterów. Skupiając się głównie na ich przeżyciach z pierwszej części, Szyszko dokłada do magicznego kotła wątki z "Pomroków". Dzięki temu na drodze protagonisty staje uroczo sepleniąca Marysia (Martyna Byczkowska, otwiera się w nowym oknie), dla której Duet szybko traci głowę. Do tego stopnia, że zaczyna wyobrażać sobie jako uczestnika głupkowatego dating show, które ogląda często z Ojcem (Sebastian Fabijański) na kanapie. Podróżowanie po zakątkach wyobraźni to zresztą jego specjalność. Kursując między Islandią, Zanzibarem, a Warszawą próbuje dojść ze swoim szaleństwem do porozumienia.

Szyszko nie pozostaje całkowicie wierny Borszewiczowi, ale to tylko dlatego, że ma do zaoferowania widzom kilka własnych spostrzeżeń na temat spektaklu zwanego życiem. Znajdując sposób na oryginalne przetworzenie jednego z najbardziej oryginalnych przykładów polskiej literatury, debiutant poszukuje sensu istnienia w zapośredniczonym przez nowe media świecie idiokracji. PRL-owski klimat "Mroków" ustępuje współczesności wczesnych lat zerowych. Z telewizora łypie na nas Sebastian Fabijański w szarżującej roli TelePiotra naśladującego na przemian ekspresję Johnny'ego Bravo oraz Jima Carreya. Nikt nie zna zasad programu ani doboru jego uczestników. Duet wpatruje się w oko kamery z przerażeniem, będąc świadkiem jak jakiś odklejeniec gra na fortepianie własnym przyrodzeniem.

Miłkowski i Byczkowska nadają "Mrokom" zarówno lekkości, jak i emocjonalnego ciężaru

Medialną seksualizację i multisensoryczny bełkot naszych czasów Szyszko przeszczepia z humorem do książki sprzed 45 lat. Nie znajdziemy tu bezpośredniej krytyki mediów społecznościowych i patoinfluencerki, ale reżyser wierzy w intelektualne rozgarnięcie swoich widzów. Reality TV było niegdyś przestrzenią niepoprawności politycznej, nagości, krindżu i lynchowskiego absurdu. Dzisiaj tym wszystkim jest po prostu nasza rzeczywistość. Baudelairowska ironia może budzić w "Mrokach" niesmak, a już na pewno kontrowersję, ale dla czytelników Borszewicza to chleb powszedni. Część z nich ekspresyjne dzieło filmowca uwiedzie, inni wyjdą z seansu rozczarowani. Na tle rodzimej kinematografii debiut Szyszko pozostaje świeży i autorski, jednak, gdy zestawimy go z błyskotliwą twórczością autora "Mroków", film staje się nieco rozwodniony. Za mało fatalistyczny, za bardzo tumblrowy, krótko mówiąc: niewystarczająco pieprznięty. Niedosyt pozostawiają również echa "Pomroków", z których reżyser czerpie zdecydowanie za mało i zbyt wybiórczo.

Niepodważalnie cieszy mnie jednak fakt, że dziedzictwo Borszewicza postanowiono oddać w ręce najlepszych aktorów młodego pokolenia. Miłkowski i Byczkowska nadają "Mrokom" zarówno lekkości, jak i emocjonalnego ciężaru. Gdy bujają razem w obłokach, trudno odmówić im chemii i młodzieńczej figlarności. Na ekranie wtórują im najróżniejsze aktorskie osobowości: Piotr Napierała, Bartłomiej Deklewa (w roli zbiegu okoliczności), Sebastian Fabijański, Kacper Olszewski (Szyszko puszcza oczko do fanów dla "Baby Bump") czy Sonia Bohosiewicz. Koloryt "Mroków" fascynuje i przyciąga wzrok z wielu powodów. To kino szelmowskie w formie, jak i przesłaniu, zmuszające widzów do czucia i overthinkingu. Właśnie dlatego myślę, że Borszewicz obejrzałby je z niekłamaną przyjemnością, a każdy, kto podobnie jak Duet cierpi na "bezdomność wewnętrzną", odnajdzie w nim cząstkę siebie.

7/10

"Mroki", otwiera się w nowym oknie, reż. Bartosz Szyszko, Polska 2026.