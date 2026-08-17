Interia patronem medialnym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Interia z wielką dumą wraca do roli patrona medialnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (21-26 września). Zespół Interia Film uruchomi festiwalowe studio w Teatrze Muzycznym, przeprowadzi ekskluzywne wywiady, zrelacjonuje na gorąco to, co wydarzy się w Gdyni, zrecenzuje konkursowe filmy. Interia, jako jedyny portal horyzontalny, będzie towarzyszyła gwiazdom podczas uroczystego przejścia po czerwonym dywanie, poprzedzającym Ceremonię Wręczenia Nagród, w tym Złotych Lwów. Portal przyzna także specjalną nagrodę "Na Fali" podczas Młodej Gali w Konkursie Filmów Krótkometrażowych oraz uruchomi strefę chill & relaks dla uczestników festiwalu.

Kolorowa grafika z motywem seansu filmowego; zbliżenie kobiety w okularach 3D, logotypy INTERIA FILM i FPFF.
Interia jako jedyny portal horyzontalny w Polsce objęła patronatem tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni materiały prasowe

Interia wykorzystuje największy zasięg w sieci do promowania polskiej kultury i rodzimych twórców. Jako jedyny portal horyzontalny w Polsce objęła patronatem tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - najważniejsze wydarzenie filmowe w kraju. Portal wspierał medialnie także jego poprzednie edycje w latach 2023-2024.

Interia od 21 do 26 września będzie obecna w samym sercu festiwalu. Uruchomi studio w Teatrze Muzycznym. Jego gospodarzem będzie Artur Zaborski - laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który wzmocni filmową redakcję portalu. Dziennikarz w autorskim cyklu porozmawia z najważniejszymi twórcami polskiego kina, gwiazdami oraz organizatorami festiwalu. Będzie też reprezentował Interię na czerwonym dywanie w dniu rozdania Złotych Lwów.

Interia będzie także towarzyszyła gwiazdom podczas uroczystego przejścia po czerwonym dywanie przed Ceremonią Wręczenia Nagród. Wydarzenie będzie transmitowane 26 września na stronie głównej portalu.

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Redakcja Interia Film przez sześć festiwalowych dni będzie dostarczać relacje z najważniejszych wydarzeń. Użytkownicy mogą liczyć na wywiady z twórcami i laureatami Konkursu Głównego i Konkursu Perspektywy, materiały zza kulis, recenzje premierowych pokazów oraz komentarze krytyków filmowych. Działania Interii dopełnią materiały publikowane w mediach społecznościowych.

Podczas uroczystej Młodej Gali w Teatrze Miejskim w Gdyni zostanie przyznana Nagroda Interii "Na Fali" w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Wyróżniona zostanie najlepsza, zdaniem jej redakcji filmowej, kreacja aktorska lub produkcja, która wywołuje wyjątkowe emocje i na długo zapada w pamięć.

Interia wspiera także projekt "50 na 51", w ramach którego FPFF organizuje w całej Polsce wydarzenia (m.in. seanse filmowe oraz spotkania z filmowcami i ekspertami) dla rodzin, młodzieży, seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

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