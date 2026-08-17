Interia patronem medialnym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Interia wykorzystuje największy zasięg w sieci do promowania polskiej kultury i rodzimych twórców. Jako jedyny portal horyzontalny w Polsce objęła patronatem tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - najważniejsze wydarzenie filmowe w kraju. Portal wspierał medialnie także jego poprzednie edycje w latach 2023-2024.

Interia od 21 do 26 września będzie obecna w samym sercu festiwalu. Uruchomi studio w Teatrze Muzycznym. Jego gospodarzem będzie Artur Zaborski - laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który wzmocni filmową redakcję portalu. Dziennikarz w autorskim cyklu porozmawia z najważniejszymi twórcami polskiego kina, gwiazdami oraz organizatorami festiwalu. Będzie też reprezentował Interię na czerwonym dywanie w dniu rozdania Złotych Lwów.

Interia będzie także towarzyszyła gwiazdom podczas uroczystego przejścia po czerwonym dywanie przed Ceremonią Wręczenia Nagród. Wydarzenie będzie transmitowane 26 września na stronie głównej portalu.

Redakcja Interia Film przez sześć festiwalowych dni będzie dostarczać relacje z najważniejszych wydarzeń. Użytkownicy mogą liczyć na wywiady z twórcami i laureatami Konkursu Głównego i Konkursu Perspektywy, materiały zza kulis, recenzje premierowych pokazów oraz komentarze krytyków filmowych. Działania Interii dopełnią materiały publikowane w mediach społecznościowych.

Podczas uroczystej Młodej Gali w Teatrze Miejskim w Gdyni zostanie przyznana Nagroda Interii "Na Fali" w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Wyróżniona zostanie najlepsza, zdaniem jej redakcji filmowej, kreacja aktorska lub produkcja, która wywołuje wyjątkowe emocje i na długo zapada w pamięć.

Interia wspiera także projekt "50 na 51", w ramach którego FPFF organizuje w całej Polsce wydarzenia (m.in. seanse filmowe oraz spotkania z filmowcami i ekspertami) dla rodzin, młodzieży, seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami.