Nowa nagroda w Gdyni: audiodeskrypcja sztuką, nie wyłącznie narzędziem dostępności

W tym roku podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda dla najlepszej audiodeskrypcji przygotowanej do polskiego filmu, który był dystrybuowany w kinach w 2025 roku i do którego została udostępniona audiodeskrypcja w aplikacji Kino Dostępne.

Nagrody zostaną przyznane twórcom audiodeskrypcji - autorom skryptów oraz konsultantom, jeśli uczestniczyli w procesie ich powstawania.

Za każdą audiodeskrypcją stoją jej twórcy, mierzący się z niełatwym zadaniem – przekładem obrazu na słowo. Dobra audiodeskrypcja to rodzaj tłumaczenia wymagający wyjątkowej wrażliwości, znajomości języka kina, wyczucia rytmu i słowa oraz odpowiedzialności wobec widza

"Konkurs ma szczególny wymiar społeczny i kulturowy. Chcemy, aby audiodeskrypcja była postrzegana nie tylko jako narzędzie dostępności, lecz także jako ważny element sztuki filmowej. (...) Konkurs ma zwrócić uwagę na niewidoczną dla większości widzów dziedzinę kina, jaką jest audiodeskrypcja i być wyrazem uznania dla osób, które ją tworzą" - ogłasza festiwal.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie profesjonalne jury wybierze 7 najlepszych audiodeskrypcji spośród 37 zakwalifikowanych filmów. Następnie shortlista zostanie poddana głosowaniu publiczności.

Oto skład jury: Katarzyna Anzorge - twórczyni audiodeskrypcji, aktorka i lektorka, ekspertka w dziedzinie dostępności filmu, Radosław Czerniakiewicz - konsultant audiodeskrypcji, związany z Internetowym Klubem Filmowym Osób Niewidomych "Pociąg" Stowarzyszenia De Facto, Roman Roczeń - niewidomy artysta muzyczny, działacz społeczny i dyrektor ds. dostępności Fundacji Kino Dostępne, Artur Zaborski - krytyk i dziennikarz filmowy, współpracownik Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jury przyzna również specjalne wyróżnienie dla jednej audiodeskrypcji, która wyróżnia się "mistrzostwem decyzji audiodeskrypcyjnej", czyli świadomym wyborem tego, co w obrazie najważniejsze dla zrozumienia filmu, emocji sceny i relacji między bohaterami. Istotne są także: rytm opisu, wyczucie ciszy, oszczędność słowa oraz umiejętność oddania znaczeń wizualnych bez nadinterpretacji.

Drugim etapem konkursu będzie Głosowanie Publiczności, w którym wezmą udział osoby niewidome i słabowidzące należące do klubu filmowego "Pociąg" prowadzonym przez Stowarzyszenie De Facto. Film wybrany przez publiczność zostanie uhonorowany nagrodą główną.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 września 2026 roku podczas Młodej Gali 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Lista filmów, których audiodeskrypcje zostały nominowane do nagrody "Audiodeskrypcja Roku 2025"

"100 dni do matury", reż. Mikołaj Piszczan

"13 dni do wakacji", reż. Bartosz M. Kowalski

"21.37", reż. Mariusz Pilis

"Bałtyk", reż. Iga Lis

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański

"Być jak Mikołaj", reż. Aurelia Frydrych-Zdanowska

"Chopin, Chopin!", reż. Michał Kwieciński

"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski

"Dwie siostry", reż. Łukasz Karwowski

"Dziadku, wiejemy!", reż. Olga Chajdas

"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland

"Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza", reż. Maciej Kawulski

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela

"Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar

"Ludzie", reż. Maciej Ślesicki, Filip Hillesland

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

"O psie, który jeździł koleją 2", reż. Magdalena Nieć

"Oskar, Patka i Złoto Bałtyku", reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej

"Pan Olbrychski", reż. Robert Wichrowski

"Pani od polskiego", reż. Radosław Piwowarski

"Piernikowe serce", reż. Piotr Wereśniak

"Pod szarym niebemv, reż. Mara Tamkovich

"Próba Łuku", reż. Łukasz Barczyk

"Silver", reż. Natalia Koniarz

"Skrzat. Nowy początek", reż. Krzysztof Komander

"Skrzyżowanie", reż. Dominika Montean-Pańków

"Szkoda, że nareszcie", reż. Sebastian Juszczyk

"Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa

"Teściowie 3", reż. Kuba Michalczuk

"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek

"Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski

"Uwierz w Mikołaja 2", reż. Anna Wieczur

"Vinci 2", reż. Juliusz Machulski

"Wujek Foliarz", reż. Michał Tylka

"Zamach na papieża", reż. Władysław Pasikowski

"Życie dla początkujących", reż. Paweł Podolski

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie De Facto i Fundację Kino Dostępne, w partnerstwie z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni, producentem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.