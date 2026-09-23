Gdynia Industry: Debaty, spotkania i warsztaty. Ważna część 51. FPFF

Gdynia Industry to program skierowany do profesjonalistek i profesjonalistów z branży filmowej. Ma on na celu zarówno diagnozowanie bieżących wyzwań, aktywne poszukiwanie rozwiązań systemowych, jak i wspieranie wymiany doświadczeń i informacji.

W programie tegorocznej edycji znalazły się debaty, prezentacje, konsultacje, spotkania networkingowe, warsztaty. Nie zabraknie również inicjatyw skierowanych do młodych twórców i twórczyń.

Co czeka nas w nadchodzących dniach w ramach Gdynia Industry? Prezentujemy najciekawsze wydarzenia.

Gdynia Industry na 51. edycji FPFF

24 września Gdynia Industry skupi się między innymi na warunkach, w jakich powstają polskie filmy. O godz. 10:30 odbędzie się debata "Co utrudnia realizację filmów w Polsce i jak to zmienić?". Tematem będą zarówno warunki produkcji, jak i dystrybucji polskiego kina oraz możliwe sposoby ich poprawy.

W programie znalazła się także prezentacja "FAIR FILM. Jak pracujemy i jak chcemy pracować w przyszłości?". Związek Zawodowy Filmowców podsumuje podczas niej wydarzenia związane z inicjatywą FAIR FILM z ostatniego roku.

Nie zabraknie również tematów związanych z finansowaniem produkcji. O godz. 12:45 zaplanowano prezentację aktualizacji Programów Operacyjnych PISF, dotyczącą najnowszych zmian w zasadach funkcjonowania systemu wsparcia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Piątek 25 września rozpocznie się od Networkingowego Śniadania Sekcji Młodych Producentów KIPA oraz Kancelarii SKP. Rano zaplanowano także Fam Tour z Gdańsk Film Commission, gdzie będzie można poznać mniej oczywiste, industrialne i filmowe przestrzenie Gdańska. Dzień zakończą warsztaty "Równość w branży audiowizualnej bez przemocy".

Z kolei w sobotę 26 września odbędą się: "Młodzi i Film" wymiatają - wspólne sprzątanie plaży, Gdynia jako (potencjalny) plan zdjęciowy - spacer z FPFF, Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Pełen harmonogram można znaleźć w zakładce Gdynia Industry, otwiera się w nowym oknie.

Gdynia Industry dla młodych twórców

Istotną częścią programu są wydarzenia skierowane do osób dopiero rozpoczynających swoją zawodową drogę. Od 22 do 25 września odbywa się program mentoringowy GDYNIA PRO, przeznaczony dla wybranej grupy debiutujących filmowców i filmowczyń. W tym samym okresie zaplanowano także Spotkania 1:1 - indywidualne rozmowy młodych twórców z kluczowymi osobami związanymi z polską branżą filmową.

Młodzi scenarzyści i reżyserzy mogą również wziąć udział w warsztatach GDYNIA STORY, podczas których będą pracować nad przełożeniem tekstu scenariusza na język filmu. W środę 23 września odbyły się warsztaty z Wojciechem Smarzowskim oraz Kordianem Kądzielą i Kubą Rużyłło. Na czwartek 24 września zaplanowano warsztaty z Agnieszką Smoczyńską.