W Konkursie Głównym 51. FPFF w Gdyni znalazło się 16 filmów. Największe szanse na Złote Lwy daje się "Ojczyźnie" Pawła Pawlikowskiego, która jest polskim kandydatem do Oscara. Za odkrycie festiwalu uchodzi "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego.

Jako faworytki wśród aktorek pierwszoplanowych wskazuje się Marię Dębską, Ewę Konstancję Bułhak, Jaśminę Polak i Magdalenę Popławską. Prym wśród panów wiodą wykonawcy zagraniczni - Itay Tiran i Hans Zischler.

Gala zakończenia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Zobacz galerię + 20

Kończy się sześciodniowe święto polskiego kina

51. FPFF w Gdyni rozpoczął się 21 września. Zwycięzców Złotych Lwów i innych nagród w Konkursie Głównym poznamy już za kilka godzin. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.