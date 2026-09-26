Gala zakończenia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Te kreacje zachwyciły

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

W sobotę 26 września 2026 roku o godz. 19:30 rozpocznie się ceremonia zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na czerwonym dywanie przed Teatrem Muzycznym pojawiają się największe gwiazdy rodzimego kina. Zobacz, kto zachwycił swą kreacją.

Ekipa filmu „Kalafior przeznaczenia” w eleganckich strojach na czerwonym dywanie 51. FPFF w Gdyni
Ekipa filmu "Kalafior przeznaczenia"Marcin GadomskiAKPA

W Konkursie Głównym 51. FPFF w Gdyni znalazło się 16 filmów. Największe szanse na Złote Lwy daje się "Ojczyźnie" Pawła Pawlikowskiego, która jest polskim kandydatem do Oscara. Za odkrycie festiwalu uchodzi "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego.

Jako faworytki wśród aktorek pierwszoplanowych wskazuje się Marię Dębską, Ewę Konstancję Bułhak, Jaśminę Polak i Magdalenę Popławską. Prym wśród panów wiodą wykonawcy zagraniczni - Itay Tiran i Hans Zischler.

Kończy się sześciodniowe święto polskiego kina

51. FPFF w Gdyni rozpoczął się 21 września. Zwycięzców Złotych Lwów i innych nagród w Konkursie Głównym poznamy już za kilka godzin. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.

51. FPFF w Gdyni. Reika Kirishima o roli w "Hot Spot" i pracy z Agnieszką Smoczyńską Artur ZaborskiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze