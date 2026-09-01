Pokazy Specjalne na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy na bieżąco przemycają nam kolejne niespodzianki, jakie czekają nas w tegorocznej edycji konkursu.

Właśnie opublikowano listę tytułów, jakie pojawią się w tym roku w sekcji Pokazy Specjalne. W ramach segmentu uczestnicy zobaczą niezwykłe filmy, które poruszą kwestie tożsamości, lęków i niepokojów społecznych, które definiują współczesne czasy. Dodatkowo motywują do dyskusji o tym, jak kino współgra z innymi mediami.

Holland, Smoczyńska i wielu innych. Legendarne filmy na festiwalu w Gdyni

Pokazy Specjalne otworzy seans filmu "Europa, Europa" z 1990 roku w reżyserii Agnieszki Holland. To opowieść o uwikłaniu jednostki w historię kraju i walce o zachowanie tożsamości, czy raczej rozdarciu między dwiema tożsamościami: tą prawdziwą i tą przyjęta tylko po to, by przetrwać.

Pokaz filmu koresponduje z wydarzeniem towarzyszącym, którym będzie spektakl "Głos Potwora Alka Nowaka", za który odpowiada twórczyni "Hot Spot" i "Córek dancingu", Agnieszka Smoczyńska. Opera wykorzystuje język mitologii, by opowiedzieć iście współczesną historię o ludzkim doświadczeniu strachu, nienawiści i miłości.

- "Europa Europa" Agnieszki Holland opowiada historię Solomona Perela, młodego Żyda, który ukrywa się w szeregach Hitlerjugend, by przeżyć Zagładę. Strach przed zdemaskowaniem i nieustająca walka, by ukryć prawdę, prowadzą go do utraty tożsamości i zaprzeczenia temu, kim faktycznie jest. Do dziś czuję, że siedzą we mnie te dwie osobowości: Solomon Perel - Żyd - i Joseph Perjell - Aryjczyk - mówiła Smoczyńska.

Jak zapewniają twórcy festiwalu, obecność w programie FPFF zarówno filmu, jak i opery pozwoli przyjrzeć się procesowi adaptacji i przenoszenia historii z języka filmowego na język opery. Po seansie uczestników wydarzenia czeka panel dyskusyjny z udziałem Agnieszki Holland i Agnieszki Smoczyńskiej.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Młodzi twórcy mają głos

Mocnym komentarzem do współczesnego świata będzie seans "Teatrotek" zrealizowanych w autorskim projekcie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Ekranizacje te są efektem współpracy młodych, debiutujących dramaturgów i reżyserów z doświadczonymi filmowcami.

W ramach sekcji odbędą się pokazy dwóch filmów: "Zera" Jana Bujnowskiego oraz "Budowniczych schronów" Tomasza Fryzła.

Pokazy specjalne 51. FPFF zakończy projekcja filmu "I co wy na to, Gałuszko" Marcina Sautera i Macieja Cuskego. Tytuł po raz pierwszy zobaczymy w Gdyni w odrestaurowanej kopii. Ten nakręcony w amatorskich warunkach debiut obu twórców to czarna komedia połączona z rasowym kryminałem, osadzona w kaszubskich Wdzydzach Tucholskich.

- "I co wy na to Gałuszko?" był zwieńczeniem naszej wspólnej drogi niezależnych filmowców. Wcześniej od lat bawiliśmy się w kino. I nie wstydzę się tego tak nazwać. Kino było dla nas wszystkim: oddechem, wolnością, najwspanialszą formą spędzenia wspólnego czasu. Wiele rzeczy nam nie wychodziło, bo realizowaliśmy je na amatorskiej taśmie filmowej i sami musieliśmy się wszystkiego nauczyć. Wreszcie zamarzyliśmy zrobić prawdziwy film, który będziemy mogli pokazać w kinach, i po którym wszystkie wytwórnie filmowe otworzą się przed nami - mówił Cuske.

Oto pełna lista tytułów i wydarzeń, jakie znalazły się w sekcji Pokazy Specjalne:

"Europa Europa", reżyseria: Agnieszka Holland. Po filmie spotkanie z Agnieszką Holland i Agnieszką Smoczyńską poprowadzi Magdalena Jackowska.

Wydarzenie towarzyszące: opera "Głos Potwora". Kompozytor: Alek Nowak. Libretto: Robert Bolesto. Reżyseria: Agnieszka Smoczyńska.

Opera Bałtycka (Gdańsk), 24 września, g. 19:00 (spektakl biletowany)

Teatroteka WFDiF:

"Budowniczy schronów" w reżyserii Tomasza Fryzła oraz "Zero" w reżyserii Jana Bujnowskiego. Po seansie odbędzie się spotkanie z Agnieszką Będkowską, dyrektorką WFDiF.

"I co wy na to, Gałuszko?" w reżyserii Marcina Sautera, Macieja Cuskego. Po seansie spotkanie z reżyserami.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21-26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.