Festiwal Filmowy w Gdyni. Znamy nominowane krótkie metraże

Podczas 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych widzowie zobaczą aż 28 filmów krótkometrażowych wyprodukowanych przez szkoły filmowe, studia filmowe oraz firmy produkcyjne.

Festiwal Filmowy w Gdyni. Oto nominowane filmy krótkometrażowe

O nagrody dla najlepszego filmu pełnometrażowego powalczą we wrześniu:

"Archiwum rodzinnego końca świata", reżyseria: Jakub Jakubik, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Bebechy", reżyseria: Anja Zalewska, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Brat", reżyseria: Karol Janiuk, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Chôra", reżyseria: Klaudia Szott, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Długa przerwa", reżyseria: Jan Saczek, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Dziwnie być człowiekiem", reżyseria: Jan Grabowski, produkcja: Anda Films

"Honeymoon", reżyseria: Jakub Wenda, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Kołtunica", reżyseria: Izabela Zubrycka, produkcja: Telewizja Polska S.A.

"Koma", reżyseria: Tomasz Gąsiorowski, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Kontrewers", reżyseria: Zuza Banasińska, produkcja: ALE ALE

"Koty na szkle", reżyseria: Katarzyna Sikorska, produkcja: Telewizja Polska S.A.

"Krótki film o wojnie", reżyseria: Nadim Suleiman, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Limo", reżyseria: Mieszko Chomka, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Męki i fantazje garbatego czeladnika", reżyseria: Maciej Tyburski, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Ministrancik", reżyseria: Dominik Hadziewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Princeska", reżyseria: Franciszek Korolczuk, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Sadzonka", reżyseria: Iga Bujarkiewicz, produkcja: Telewizja Polska S.A.

"Serca z plastiku", reżyseria: Michał Łukowicz, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Spiritus Sanctus", reżyseria: Michał Toczek, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

"Sprawa nr", reżyseria: Patrycja Polkowska, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

"Styl dowolny", reżyseria: Kacper Nowak-Gocławski, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Szum fal", reżyseria: Tomasz Wróbel, produkcja: Rizz Films

"Tytuł się jeszcze przyśni", reżyseria: Klaudia Fortuniak, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

"Waga idealna", reżyseria: Katarzyna Warzecha, produkcja: Wajda Studio

"Wódka, zakąska i czyste piękno", reżyseria: Katarzyna Kosajda, produkcja: Telewizja Polska S.A.

"Wszystkie miały na imię Anżelika", reżyseria: Alexandra Sasha Kutsen, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Złe pomysły", reżyseria: Jan Bujnowski, produkcja: Ignis Films

"Źle się patrzy na smutnych ludzi", reżyseria: Paulina Michta, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Festiwal Filmowy w Gdyni. Konkurs krótkich metraży

Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska, która wraz z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem i krytyczką filmową Joanną Najbor dokonała selekcji filmów krótkometrażowych, zapewniła, że tegoroczna stawka konkursowa będzie pełna różnorodności.

"Kondycję otaczającego nas świata, jego lęki i możliwe scenariusze przyszłości komentują również autorki i autorzy filmów z tegorocznego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. To wyrazisty i różnorodny zarówno tematycznie, jak i stylistycznie wielogłos, którego cechą wspólną jest na pewno świeże, odważne spojrzenie. Nic dziwnego, że krótka forma od lat ma w Gdyni swoją wierną widownię. O ileż uboższe byłoby spojrzenie na nowe polskie kino bez tych filmów?" - mówiła Łapińska.

Organizatorzy opublikowali również listę najlepszych filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego. O Złote Lwy powalczą w tym roku m.in. Paweł Pawlikowski, który pokaże w Gdyni nagrodzoną w Cannes "Ojczyznę", Kasia Adamik, Jan Komasa, Jan Holoubek czy Agnieszka Smoczyńska.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21-26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.