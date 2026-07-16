Festiwal Filmowy w Gdyni. Wiemy, kto powalczy o Złote Lwy

Filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wybrali: dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska wraz z powołanym przez nią Zespołem Selekcyjnym. To organ doradczy, w którym w tym roku pracowali: reżyser Leszek Dawid, reżyserki Mara Tamkovich i Marta Minorowicz. Wyboru dokonał również Komitet Organizacyjny.

Do walki o Złote Lwy staną w tym roku niezwykle mocni zawodnicy. W sekcji konkursowej znalazły się nowe dzieła Pawła Pawlikowskiego, Jana Komasy, Agnieszki Smoczyńskiej czy Kasi Adamik.

Festiwal Filmowy w Gdyni. Znamy nominowanych

Poniżej prezentujemy listę tytułów, które znalazły się w Konkursie Głównym:

"Czas, który nie nadszedł", reżyseria: Julia Rogowska, scenariusz: Małgorzata Piłacińska, producentka: Krystyna Kantor

"Dobry chłopiec", reżyseria: Jan Komasa, scenariusz: Bartek Bartosik, Naqqash Khalid, producenci: Ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski

"Dziki, dziki wschód", reżyseria: Jan Holoubek, scenariusz: Aleksandra Takuska, producentki: Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień

"Exotic", reżyseria i scenariusz: Sonja Orlewicz-Zakrzewska, producentki: Magdalena Sztorc, Anna Zajączkowska

"Fluidy", reżyseria: Maria Wider, scenariusz: Maria Wider, Magdalena Kućka, Aleksandra Arent, producenci: Jerzy Kapuściński, Magdalena Tomanek, Katarzyna Malinowska

"Hot Spot", reżyseria: Agnieszka Smoczyńska, scenariusz: Robert Bolesto, producenci: Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień, Gregory Jankilevitsch

"Kobieta stanu wolnego", reżyseria i scenariusz: Eliza Godlewska, Alan Ruczyński, producenci: Kamil Janik, Patrycja Strzyżewska

"Mniej obcy", reżyseria: Kristoffer Rus, scenariusz: Wiktor Piątkowski, Joanna Kozłowska, producenci: Kristoffer Rus, Akos Erdos, Mikołaj Wit, Dariusz Goczał

"Nasza rewolucja", reżyseria: Piotr Domalewski, producent: Robert Kijak

"Ojczyzna", reżyseria: Paweł Pawlikowski, scenariusz: Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten, producentka: Ewa Puszczyńska

"Pojedynek", reżyseria: Łukasz Palkowski, scenariusz: Dżamila Ankiewicz, Agatha Dominik, Robert Gliński, producent: Marek Nowowiejski

"Powiedz mi, co czujesz", reżyseria: Łukasz Ronduda, scenariusz: Łukasz Ronduda, Agata K. Koschmieder, producentka: Natalia Grzegorzek

"Przez ścianę", reżyseria i scenariusz: Maciej Sobieszczański, producenci: Zbigniew Domagalski, Agnieszka Będkowska

"Syrenka Picassa", reżyseria: Janusz Zaorski, scenariusz: Roman Jarosz, producent: Dariusz Głowala

"Violetta Villas", reżyseria: Karolina Bielawska, scenariusz: Karolina Bielawska, Małgorzata Gospodarek, producenci: Mariusz Włodarski, Agnieszka Wasiak

"Zima pod znakiem wrony", reżyseria: Kasia Adamik, scenariusz: Sandra Buchta, Kasia Adamik, Lucinda Coxon, producenci: Olga Chajdas, Stanisław Dziedzic.

Festiwal Filmowy w Gdyni. Wielkie nazwiska w Konkursie Głównym

Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska zapowiedziała, że tegoroczna edycja FPFF w Gdyni będzie niezwykle różnorodna. "Wracają z nowymi tytułami głośne nazwiska. Czekaliśmy na te filmy. Cieszy również obecność młodego kina w Konkursie Głównym. Niech to będzie edycja odkryć - życzę wszystkim, by było ich jak najwięcej. Niech tegoroczna konkursowa szesnastka stanie się doskonałym punktem wyjścia do rozmowy o współczesnym świecie, o roli polskiego kina i o jego przyszłości" - mówiła.

Wkrótce poznamy również filmy zakwalifikowane do Konkursu Perspektywy. Lista zostanie opublikowana do końca lipca.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21-26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.