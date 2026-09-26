Faworyci 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To do nich trafią nagrody?

W Konkursie Głównym 51. FPFF w Gdyni wzięło udział 16 filmów. Laureatów nagród w najważniejszej sekcji wybierze siedmioosobowe jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego.

Dla kogo nagrody na 51. FPFF w Gdyni? Dziennikarze Interia Film typują Interia INTERIA.PL

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Raczej bezkonkurencyjna w tej kategorii wydaje się Monika Frajczyk, która zagrała dwie wyraziste role: w "Dobrym chłopcu" Jana Komasy oraz "EXOTIC" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej. Pytaniem jest raczej, czy jury zdecyduje się nagrodzić ją za oba występy, czy tylko jeden z nich. W "EXOTIC" wcieliła się w Lucy, charakterną i skupioną na sobie uczestniczkę letniego kursu pole dance. Natomiast w "Dobrym chłopcu" wykreowała Rinę, dziewczynę z niejasną przeszłością, która pracuje jako pomoc domowa u rodziny przetrzymującej w piwnicy zagubionego młodzieńca.

Jako alternatywy można wskazać Agnieszkę Grochowską jako sadystyczną strażniczkę więzienną w "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego oraz Izabellę Dudziak w roli partnerki głównego bohatera "Powiedz mi, co czujesz" Łukasza Rondudy.

Magdalena Koleśnik i Monika Frajczyk w filmie "Exotic" materiały prasowe

Najlepsza drugoplanowa rola męska

Faworytem wydaje się Jacek Koman w "Naszej rewolucji" Piotra Domalewskiego. Wcielił się w Marka Edelmana, który prowadził leczenie Grażyny Kuroń. Bohater Komana łączy w sobie empatię i siłę. W drugiej części filmu to on walczy, by w najgorszych chwilach internowane małżeństwo opozycjonistów mogło być razem.

W grze są także Patryk Pietrzak, który zagrał autora tekstów piosenek Andrzeja Mogielnickiego w "Mniej obcym" Kristoffera Rusa, oraz Robert Więckiewicz, który w "Dzikim dzikim wschodzie" Jana Holoubka wykreował zarządcę majątku w opustoszałym miasteczku, którego nachodzi niemiecki urzędnik. Poruszającą rolę ojca głównego bohatera stworzył Adam Szyszkowski w "Powiedz mi, co czujesz" Rondudy.

Jacek Koman na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Marcin Gadomski AKPA

Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca

W tej kategorii faworytki są dwie. Pierwszą z nich jest Maria Dębska za rolę Wiesławy Pajdak w "Przez ścianę". Aktorka jest obecna na ekranie niemal przez cały czas i zawsze zachwyca swą kreacją - gra oszczędnie, ale jednocześnie wywołuje ogromne emocje. Z kolei Ewa Konstancja Bułhak w "Kobiecie stanu wolnego" Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego wykreowała kobietę w kryzysie bezdomności, która nie może doczekać się przyznania jej mieszkania socjalnego. Bohaterka nie chce poddać się negatywnym emocjom, a od kreacji aktorskiej bije niezwykła siła i pewność siebie.

Niespodziankę mogą sprawić Jaśmina Polak, która w "Exotic" zagrała nieśmiałą uczestniczkę kursu pole dance, Magdalena Popławska jako Grażyna Kuroń w "Naszej rewolucji" oraz Sandra Hüller jako Erika Mann w "Ojczyźnie" Pawła Pawlikowskiego, córka i sekretarka laureata nagrody Nobla Tomasza Manna, który odwiedza RFN i NRD po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Ewa Konstancja Bułhak w filmie "Kobieta stanu wolnego" materiały prasowe

Najlepsza pierwszoplanowa rola męska

Wydaje się, że w tym roku nagroda w tej kategorii ponownie trafi do zagranicznego aktora (w 2025 roku wygrał Idan Weiss za tytułową rolę w filmie "Franz Kafka"). Itay Tiran wykreował w "Dzikim dzikim wschodzie" niejednoznaczną i magnetyczną postać Wolffa, niemieckiego urzędnika, który przybywa na Zalesie, budząc niepokój mieszkańców. Z kolei Hans Zischler przedstawił pisarza Tomasza Manna jako kłębiącego w sobie różne, często skrajne emocje. Moment, gdy w końcu pozwala im się wylać, jest jednym z najbardziej poruszających w "Ojczyźnie". Z polskich aktorów największe szanse w tej kategorii wydaje się mieć Arkadiusz Jakubik za rolę Jacka Kuronia w "Naszej rewolucji".

Itay Tiran w filmie "Dziki, dziki wschód" / 2026 Madants & Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Fot. Bart Pogoda materiały prasowe

Najlepsza reżyseria

Faworytem jest oczywiście Paweł Pawlikowski, który za "Ojczyznę" otrzymał już nagrodę w Cannes. Jego największymi konkurentami wydają się Jan Holoubek i Maciej Sobieszczański. Pierwszy został już wyróżniony w tej kategorii w Gdyni w 2023 roku za film "Doppelgänger. Sobowtór". Holoubek przyzwyczaił nas do kreacji żywego świata przedstawionego, w którym ciągle coś dzieje się na kilku planach. W "Dzikim dzikim wschodzie" udowadnia, że świetnie operuje pustką, a także znakomicie czuje się w żonglerce gatunkowymi konwencjami.

Z kolei Sobieszczański przybrał w "Przez ścianę" formę przywodzącą na myśl twórczość Pawlikowskiego: czarno-białe zdjęcia i kadry w formacie 4:3. W tej estetyce szybko znajduje własny język. Z jednej strony portretuje ciasnotę celi, w której znalazła się bohaterka, i wszelkie związane z nią niedogodności - brud, niewygodę, a także zadrapania i rany na ciele więźniarek. Jednocześnie przedstawia historię romantycznej miłości, która wybuchła w tych nieludzkich warunkach.

Kadr z filmu "Ojczyzna" Agata Grzybowska materiały prasowe

Złote Lwy dla najlepszego filmu

Faworytem w tej kategorii od początku była "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego. Film jest także polskim kandydatem do Oscara. Reżyser otrzymał wcześniej Złote Lwy za "Idę" i "Zimną wojnę". Odkryciem 51. FPFF w Gdyni jest natomiast "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego. To o tym filmie było najgłośniej w kuluarach, to on otrzymał także cztery wyróżnienia podczas Młodej Gali, w tym nagrodę dziennikarzy. Wydaje się, że najważniejsze laury festiwalu - Złote i Srebrne Lwy - trafią właśnie do tych produkcji. Przed jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego naprawdę trudna decyzja.

Kiedy poznamy zwycięzców festiwalu w Gdyni?

Gala zamknięcia 51. FPFF w Gdyni rozpocznie się o godz. 19 w sobotę 26 września 2026 roku.