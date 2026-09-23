Ewa Konstancja Bułhak o roli w "Kobiecie stanu wolnego". Niewiele polskich filmów porusza ten temat

"Kobieta stanu wolnego" jest debiutem fabularnym Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego. Para reżyserów napisała także scenariusz filmu. Fabuła opowiada o pięćdziesięcioletniej Romie, która po rozstaniu z partnerem znajduje się w kryzysie bezdomności. Kobieta czeka na przydział mieszkania socjalnego. Jednocześnie stara się nie stracić godności i nie ignorować swoich potrzeb.

Wcielająca się w Romę Ewa Konstancja Bułhak to aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Widzowie znają ją między innymi z ról w serialach "Barwy szczęścia", "Blondynka" i "Ojciec Mateusz". Wystąpiła także w filmach "Drogówka", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Wszystkie nasze strachy" i serii "Teściowie".

Film na aktualny, ważny i często pomijany temat

Artur Zaborski: "Kobieta stanu wolnego". Cóż to jest za rola, pani Ewo.

Ewa Konstancja Bułhak: - Nie mnie oceniać. Mogę tylko powiedzieć, iż jestem szczęśliwa, że w moim życiu przytrafiła się taka rola i mogłam opowiadać o bardzo ważnych rzeczach. "Kobieta stanu wolnego" jest filmem o poszukiwaniu godności i nadziei za wszelką cenę, zmianie życia i zawieszeniu między dwoma światami. Mówi o kryzysie bezdomności, ale myślę, że to jest bardziej kino humanitarne, gdzie opowiadamy o poszukiwaniu godności. Moja bohaterka w swojej jasności i przestrzeni, którą obok siebie stwarza, kreauje sobą taką opowieść. Ja, jako Ewa Konstancja, cieszę się, że przyszło mi zagrać taką rolę.

"Kobieta stanu wolnego" to kino bardzo zaangażowane społecznie. Pokazujecie bohaterkę, która czeka na przydział mieszkania socjalnego. Ten temat jest właściwie pomijany w polskim kinie. Bardzo rzadko oglądamy tego typu bohaterki. Zastanawiam się, czy dla pani było ważne, by dzięki temu filmowi zwrócić uwagę naszego społeczeństwa na ten problem.

- Myślę, że my, jako społeczeństwo, idziemy za stereotypem. Dla nas ktoś w kryzysie bezdomności to osoba zmagająca się z chorobą alkoholową, bez środków do życia. Tymczasem Roma jest zdrową, wspaniałą kobietą ze swoimi potrzebami, która decyduje się zmienić swoje życie: odejść od partnera, od którego była całkowicie zależna. W tym momencie traci wszystko, cały tak zwany "socjal". Teraz Roma jest pomiędzy dwoma światami, co fantastycznie napisali Eliza z Alanem. Wciąż ma za dużo, żeby instytucje i społeczeństwo zrozumiało jej kłopot i mogło jej pomóc, a jednocześnie za mało, żeby poradzić sobie samej. Dlatego mieszka w samochodzie lub w przyczepie i skrywa przed światem, że coś jest nie tak. To też film o tym, że problem kryzysu bezdomności może być bardzo blisko nas.

Ewa Konstancja Bułhak w filmie "Kobieta stanu wolnego" materiały prasowe

Bohaterka podejmuje decyzje i walczy o lepsze życie

Jak pani powiedziała, ten temat wiąże się z wieloma stereotypami. Często myślimy, że osoby w kryzysie bezdomności są same sobie winne: bo są leniwe, bo nie poradziły sobie z chorobą alkoholową lub jakąś inną. Pani portretuje swoją bohaterkę z wielką godnością i siłą. To nie jest tak, że oglądamy ten film, patrzymy na Romę i widzimy ją tylko jako ofiarę. Pani nie pozwala, żeby tak ją skategoryzować.

- Śmiali się ze mnie, bo powiedziałam, że Roma jest jak ziemia, natura, matka. Wywodzę się z teatru i lubię rysować sobie w głowie plamy. Tak też kreowałam Romę. W momencie, gdy wybierasz wolność - a to robi moja bohaterka - pada pytanie: co będzie, jeśli wejdę w ten świat i wezmę go na siebie. Roma właśnie to robi. Bierze to, że stoi w kolejkach po mieszkanie i zawsze przed nią jest ktoś bardziej potrzebujący. O to tutaj chodzi. Kobieta stanu wolnego jest zawsze w kolejce tą drugą, trzecią lub czwartą. W filmie jest pokazane, że któryś raz już czeka na swoje mieszkanie i liczy na to, że ten przydział się zdarzy.

Zawsze są ważniejsi, na przykład kobiety z dziećmi.

- Albo ktoś bardziej potrzebujący z punktu widzenia instytucji. Mam nadzieję, że ten film przynajmniej troszeczkę zwróci uwagę, że ktoś, kto jest sam z wyboru, może też być potrzebujący.

Ewa Konstancja Bułhak w filmie "Kobieta stanu wolnego" materiały prasowe

"Dziękuję Bogu, że zdarzyło mi się zagrać taką rolę"

Zastanawiam się, czy praca nad tą rolą też wymagała od pani zgłębienia tej tematyki. Czy na przykład spotykała się pani z osobami, które przeszły przez coś podobnego lub śledziła, jak wygląda ta sytuacja instytucjonalnie?

- Bardzo dobrze znałam historię, na której podstawie powstał scenariusz. Czytałam o fundacjach, na przykład warszawskim Sercu Miasta, które są skierowane do takich kobiet jak Roma: pracujących, ale jednocześnie szukających swojego miejsca. Tam mogą na chwilę znaleźć dach nad głową i pomoc, na przykład kosmetyki. Ludzie dziwią się, że grana przeze mnie Roma maluje usta. Dla niej to powrót do normalności. Stereotypowe myślenie: skoro nie ma domu, to jak może się zajmować ustami? Jak może iść na imprezę? A wkłada cekiny i idzie do klubu. To nie jest tak, że ona jest wykluczona. Nie, podobna osoba może być blisko ciebie. A ty nawet możesz nie mieć świadomości, że dotyczy to na przykład twojej koleżanki.

À propos frazy "blisko ciebie", ona idealnie oddaje to, co dzieje się między panią i kamerą w tym filmie. Kamera jest właściwie uczepiona pani w każdej scenie. Obserwujemy panią, pani reakcje i grę twarzą, emocją. Jak czuła się pani na planie filmowym, na którym przez cały czas była tak obserwowana?

- Boże, czułam się fantastycznie, ale też na tym planie była wspaniała atmosfera. Znałam wcześniej Elizę i Alana. Zaufałam im i sobie. Wiedziałam, że oni wiedzą, o czym chcą opowiedzieć w swoim filmie, i że są fantastyczni ludzie koło mnie, którzy mi totalnie pomogą. Ja wiem, że są sceny nagości i inne wymagające, ale czułam się, jak ryba w wodzie. Nie ze scenami nagości, ale z tą otwartością na nich. Przez to, że się znaliśmy oraz wiedziałam, że idę za Alanem i Elizą jak w dym, to był wspaniały czas. Nasi producenci, Kamil Janik i Patrycja Strzyżewska, stworzyli nam fantastyczne warunki na planie. To była przygoda, za którą jestem wdzięczna. Mogę grubiej powiedzieć. Jest tylu fantastycznych aktorów i ja dziękuję Bogu, że mi się zdarzyło zagrać taką rolę. Myślę, że jest wiele koleżanek, które pewnie też by tak umiały, ale super, że trafiło na mnie.