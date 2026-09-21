Biografia królowej polskiej sceny w końcu na ekranach. Było warto czekać?

Jakub Izdebski

Jakub Izdebski

Największą bolączką kina biograficznego jest skłonność twórców do opowiedzenia nam większości, jeśli nie całości, życia protagonisty. Narracja sprowadza się wtedy do skakania między różnymi okresami życia bohatera. Rezultat jest zwykle niezadowalający. Niby pokazano nam całe życie, a tak naprawdę dowiedzieliśmy się niewiele. Taki jest też kazus debiutującej w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Violetty Villas", pełnometrażowego debiutu Karoliny Bielawskiej. Zawód jest tym większy, że gdzieś tam czaił się naprawdę dobry i ciekawy film.

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas w błyszczącej sukni na scenie, otoczona tancerzami w retro kostiumach.
Sandra Drzymalska w filmie "Violetta Villas"Lava Filmsmateriały prasowe

Filmową artystkę (Sandra Drzymalska) poznajemy w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Właśnie ma opuścić rodzinny dom, by zrealizować marzenia o karierze. Przeszkodą okazuje się jej syn Krzysztof (na kolejnych etapach życia wcielają się w niego Kazimierz Radziejewski, Antoni Rembelski i Antoni Tyszkiewicz). Violetta nie może go ze sobą zabrać i staje przed wyborem: wychowanie dziecka lub szukanie swej szansy na sukces. Nie bez wahania i wielu łez wybiera majaczącą na horyzoncie karierę. Gdy po czterech latach wraca, syn nic o niej nie wie. Krzysztof będzie poznawał swoją matkę, obserwując ją na ekranie lub zza kulis i będąc często mimowolnym świadkiem jej kaprysów i problemów. W końcu on też stanie przed wyborem w sprawie przyszłości ich relacji.

Kobieta w futrze i okularach przeciwsłonecznych przechodzi przez zatłoczone wnętrze, trzymając walizki, otoczona przez grupę ludzi, w tym orkiestrę dętą i elegancko ubranych obserwatorów.
Sandra Drzymalska w scenie z filmu "Violetta Villas"Robert Jaworskimateriały prasowe

Narracyjna niekonsekwencja

Trudna relacja Villas z jej synem jest główną osią fabuły. Z czasem Bielawska dorzuca jednak kolejne wątki: problemy protagonistki z używkami, nękanie ze strony bezpieki, w końcu pogłębiającą się paranoję. Te pojawiają się dopiero w drugiej połowie filmu. Wątki poboczne nie tylko nie zostają rozwinięte w satysfakcjonujący sposób, ale też rozwadniają ten główny.

Należy zaznaczyć, że pomysł na ukazanie królowej polskiej sceny oczami jej dorastającego syna był bardzo ciekawy. Chłopiec poznaje swoją matkę równolegle z widzem, ale czyni to przez pryzmat dziecięcej naiwności i niewiedzy o otaczającym go świecie. Niestety, Bielawska bywa w realizacji tego zamierzenia niekonsekwentna. Można jeszcze przymknąć oko, gdy umieszcza Krzysztofa w danej scenie na siłę (jak w rozmowie piosenkarki z granym przez Borysa Szyca oficerem SB w aucie). Jednak czasem zupełnie zrywa z ustalonymi przez siebie ramami narracyjnymi, prezentując sytuacje, których młodzieniec nie mógł być świadkiem.

Niekonsekwencja pojawia się także w realizacji filmowych występów Villas. Większość z nich widzimy z boku, oczami chłopca spoglądającego nieśmiało zza kulis, ewentualnie na ekranie telewizora. To odważny pomysł na prezentację dokonań artystki, a także zgodny z pierwotnymi założeniami narracyjnymi. Niestety, twórcy nie potrafili sobie odmówić realizacji kilku bardziej widowiskowych scen występów. Ich wykonanie okazuje się niezadowalające w kwestiach technicznych. Szczególnie bolesne w odbiorze okazują się niedoskonałości w synchronizacji dźwięku z obrazem. Skutecznie wyrywa to oglądających z imersji.

Kobieta o blond, kręconych włosach i wyrazistym makijażu spogląda zamyślona, opierając twarz na dłoni, a jej odbicie widoczne jest w lustrze tuż obok.
Sandra Drzymalska jako Violetta Villasmateriały prasowe

W tych scenach był potencjał na świetny film

Najciekawszym fragmentem "Violetty Villas" jest podróż nastoletniego Krzysztofa do Las Vegas, gdzie przez krótki czas ma towarzyszyć występującej tam matce. Chłopiec trafia z komunistycznej Polski do oświetlonego neonami miasta grzechu. Nie zna ani języka, ani osób otaczających piosenkarkę - jej nowego partnera, tancerek i innych pracowników kasyna. Matka z jednej strony stara się wynagrodzić swą nieobecność, obsypując chłopca prezentami. Z drugiej nie potrafi się na niego otworzyć. Tak jak Las Vegas i jego mieszkańcy, Villas okazuje się dla Krzysztofa istotą obcą, którą bardzo chciałby zrozumieć, ale nie do końca potrafi lub może.

Tutaj są prawdziwe emocje. W tych scenach tkwi sedno ekranowej relacji. Nie potrzebowaliśmy letniego wstępu, wyjaśniającego, jak bohaterka Drzymalskiej stała się królową polskiej estrady. Zbędna jest także dalsza część, w której piosenkarka wraca do Polski. Żałuję, że zamiast rozwinąć część w Las Vegas do pełnego metrażu, zdecydowano się pokazać jak największy okres kariery Villas. Ponownie sprawdza się zasada, że mniej znaczy więcej.

Finał filmu oglądamy z obojętnością

Widać zresztą, że im dalej wraz z rozwojem fabuły twórcy gubią się w dziejach relacji artystki i jej syna. Początkowo informują nas za pomocą planszy, w którym roku toczy się dana scena. Pod koniec rezygnują z tego zabiegu, a upadek gwiazdy oglądamy jako tragedię trwającą niewiadomy wycinek czasu. Gdy w finale dochodzi do spotkania Villas z dorosłym Krzysztofem, nie wiemy, kiedy ma ono miejsce. Najgorszy jest jednak fakt, że nie potrafimy się wtedy przejąć dramatem obu postaci.

4/10

"Violetta Villas", reż. Karolina Bielawska, Polska/Bułgaria 2026, dystrybucja: Kino Świat, premiera kinowa: 27 listopada 2026 roku

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