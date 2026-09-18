51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Co nas czeka podczas święta rodzimego kina?

51. edycja FPFF w Gdyni będzie czwartą dla Joanny Łapińskiej jako dyrektorki artystycznej wydarzenia. W styczniu 2026 roku została pierwszą osobą, którą powołano na drugą kadencję w tej funkcji. "Ja szukam filmów różnorodnych, im bardziej oryginalnych, tym lepiej. Takich, które się wyróżniają, które prowadzą nas, pokazują nowe głosy, nowe ścieżki. [...] Chcę być zaskoczona. Chcę w filmach, które oglądam, znaleźć bardzo mocną, bardzo wyrazistą i jednocześnie bardzo szczerą wypowiedź" - mówiła Łapińska w rozmowie z Interią na festiwalu Script Fiesta w marcu 2026 roku.

51. edycja FPFF w Gdyni będzie także pierwszą dla Agaty Kozierańskiej-Burdy na stanowisku dyrektorki festiwalu. Wcześniej pełniła ona jej obowiązki po śmierci Leszka Kopcia, swego poprzednika, 23 kwietnia 2025 roku. "Festiwal na pewno kojarzy mi się ze spotkaniem, dialogiem. Sam film bez spotkania z twórcą, bez rozmowy, to nie jest to, czego my chcemy, ani czego oczekuje widz. [...] Poza tym młodość, nowe pokolenie. To bardzo interesujące, jak zmienia się dialog przez pryzmat młodego i starszego pokolenia" - mówiła w rozmowie z Anną Kempys na początku września 2026 roku.

Kadr z filmu "Ojczyzna" Agata Grzybowska materiały prasowe

Debiuty i uznani twórcy w najważniejszej sekcji 51. FPFF w Gdyni

W Konkursie Głównym 51. FPFF w Gdyni znalazło się 16 produkcji. Pięć z nich: "Czas, który nie nadszedł" Julii Rogowskiej, "EXOTIC" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej, "Fluidy" Marii Wider, "Kobieta stanu wolnego" Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego oraz "Violetta Villas" Karoliny Bielawskiej to pełnometrażowe debiuty fabularne.

Swoje nowe filmy pokażą także laureaci gdyńskich Złotych Lwów. Nagrodzona za reżyserię w Cannes "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego gościła już na ekranach polskich kin, podobnie jak "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego. Z kolei "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej i "Powiedz mi, co czujesz" Łukasza Rondudy były pokazywane w Polsce na wcześniejszych festiwalach. Dla "Naszej rewolucji" Piotra Domalewskiego będą to premierowe pokazy.

W Konkursie Głównym nie zabrakło zagranicznych koprodukcji. Znalazł się w nim "Dobry chłopiec" Jana Komasy, w którym jedną z głównych ról zagrał Stephen Graham, laureat Złotego Globu i Emmy za głośny miniserial "Dojrzewanie". Gwiazdą "Zimy pod znakiem Wrony" Kasi Adamik jest Lesley Manville, brytyjska aktorka nominowana do Oscara za "Nić widmo" Paula Thomasa Andersona.

Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" materiały prasowe

W ramach Konkursu Głównego 51. FPFF w Gdyni zostaną premierowo pokazane "Mniej obcy" Kristoffera Rusa, "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego i "Syrenka Picassa" Janusza Zaorskiego. Dla "Dzikiego, dzikiego wschodu" będą to pierwsze seanse w Polsce. Film, który otworzy tegoroczną edycję wydarzenia, miał swoją premierę na 51. Międzynarodowym Festiwalu w Toronto. Wieczorem w sobotę 26 września dowiemy się, która z wymienionych wyżej produkcji otrzymała Złote Lwy.

W programie ponownie uwzględniono wprowadzoną przez Łapińską sekcję Perspektywy. Ma ona stanowić przedłużenie Konkursu Głównego. Znalazły się w niej filmy, które wyróżniły się w czasie procesu selekcyjnego. W tym roku w skład Perspektyw wchodzi osiem produkcji: "Czarna godzina" Filipa Bojarskiego, "Kalafior przeznaczenia" Anny Urbańczyk, "Ma to sens" Pawła Podolskiego, "Miłe kobiety" Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty, "Mroki" Bartosza Szyszko, "ÒPI" Marty Giec, "Postój" Adama Uryniaka i "SICK" Agaty Trzebuchowskiej. Aż siedem z nich to pełnometrażowe debiuty reżyserskie.

Mistrzowska Piątka. Ikony polskiego kina polecają

W czasie 51. FPFF w Gdyni powrócą inne sekcje wprowadzone do programu wydarzenia w ostatnich latach. W tegorocznej Mistrzowskiej Piątce o swoich ulubionych dziełach z historii polskiego kina opowiedzą rodzime ikony X muzy. Katarzyna Herman przedstawi "Mojego Nikifora" Krzysztofa Krauze. "To opowieść o powołaniu, o byciu artystą. I o empatii. Nikifor był samoukiem, tworzył z potrzeby serca. Historia opowiedziana jest bez patosu, dużo w niej ciepłego humoru i poezji - choćby w kadrach i niespiesznym filmowaniu" - podkreślała aktorka.

Anna Jadowska wybrała "Pociąg" Jerzego Kawalerowicza. "Zawsze wydawał mi się filmem kompletnym. Obejrzałam go pierwszy raz jako dziecko i długo byłam przekonana, że to amerykański film, w którym po prostu mówią po polsku. Wracam do niego ze względu na świetnie napisane postacie i historię, która odkrywa się krok po kroku. Każda kolejna scena odsłania coś nowego o bohaterach, ich relacjach i o tym, co właściwie wydarzyło się w pociągu" - wyznała reżyserka.

Henryk Kuźniak pokaże "W środku lata" Feliksa Falka. "Współpracowałem z wieloma polskimi i zagranicznymi reżyserami, a przez lata pracy w Szkole Filmowej w Łodzi miałem okazję wspierać swoich studentów. [...] Szczególnie zapamiętałem debiut Feliksa Falka W środku lata, który jako film artystyczny skłonił mnie do zamówienia nagrania z 40-osobową orkiestrą, mimo że produkcja miała środki zaledwie na 5-7 muzyków. Pierwsze nagranie w sali prób Teatru Wielkiego w Warszawie okazało się jednak artystyczną porażką, dlatego zdecydowałem się je przerwać, ryzykując zarówno pieniądze, jak i własną pozycję. Dwa tygodnie później nagraliśmy muzykę w studiu radiowym na Malczewskiego i do dziś uważam, że decyzja o zerwaniu pierwszego nagrania była jedną z najważniejszych i najlepszych decyzji w mojej karierze" - wspominał kompozytor dla festiwalu.

Kadr z filmu "Miśc" PISF materiały prasowe

Paweł Maślona zdecydował się na "Iluminację" Krzysztofa Zanussiego. "Zobaczyłem jako student szkoły filmowej i była to dla mnie prawdziwa iluminacja. Może nie pierwsza i nie ostatnia, ale ważna i wyjątkowa. Że można zrobić film tak radykalny w formie i brawurowy w treści, a jednocześnie maksymalnie uczciwy, osobisty, intymny. I w jakiś sposób zupełnie niewymuszony, cudownie swobodny" - wspominał reżyser.

Z kolei Wojciech Smarzowski pokaże "Misia" Stanisława Barei. "Kiedy dawno temu oglądałem filmy Barei, to one mnie oczywiście bawiły, ale jednocześnie irytowały. Dlaczego? Bo pokazywały mi świat - dobra, przyznaję, superzagęszczony, brawo - ale świat, który wtedy miałem za oknem, na wyciągnięcie ręki i nie chciałem go oglądać w kinie. Do kina uciekałem po to, żeby pobyć w innej przestrzeni, innej rzeczywistości, cofnąć się w czasie, albo znaleźć się w przyszłości. Szukałem innych emocji, prowokacji, przewartościowania tego w mojej podkarpackiej głowie. Wtedy filmy Barei (w tym Misia) traktowałem jako kino drugiej kategorii. Po latach widzę, że bardzo się myliłem" - wyznał reżyser.

Kadr z filmu "Powiedz mi, co czujesz" materiały prasowe

W programie 51. FPFF w Gdyni znalazło się także 28 filmów krótkometrażowych. Trzyosobowe jury pod przewodnictwem Ewy Braun wybierze spośród nich zwycięzcę Nagrody im. Lucjana Bokińca.

Sekcja Portrety została poświęcona legendom polskiego kina: Andrzejowi Wajdzie, Krzysztofowi Kieślowskiemu, Tadeuszowi Konwickiemu i Barbarze Sass. Zobaczymy w niej ich wybrane dzieła oraz poświęcone twórcom filmy dokumentalne.

Interia Film na 51. FPFF w Gdyni

Interia po raz trzeci pełni funkcję patrona medialnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziennikarze redakcji Film oraz jej współpracownicy będą przez całość wydarzenia zamieszczać relacje, rozmawiać z twórcami i aktorami oraz recenzować produkcje z bogatego programu święta rodzimego kina. Zajrzą także za kulisy festiwalu i zdradzą, kto pojawił się na czerwonym dywanie oraz towarzyszących mu uroczystych galach. Wyniki ich pracy pojawią się na stronie głównej portalu oraz w mediach społecznościowych. Interia będzie również obecna w festiwalowej przestrzeni. Na gdyńskim placu Grunwaldzkim stanie zadaszona strefa chilloutu.

Dziennikarze Interii Film wręczą także swoją nagrodę Na Fali dla najlepszego tytułu z Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Jej laureata poznamy w piątek 25 września wieczorem podczas Młodej Gali.

Kiedy rozpocznie się święto polskiego kina?

51. FPFF w Gdyni odbędzie się w dniach od 21 do 26 września 2026 roku. Laureata Złotych Lwów i innych nagród w Konkursie Głównym wybierze siedmioosobowe jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego.