Już jutro otwarcie BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym
W najbliższy weekend na BNP Paribas Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego przyjadą znakomici twórcy i aktorzy, m.in. Joanna Kulig, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Julia Pietrucha, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Dorociński, Jakub Gierszał, Robert Więckiewicz czy Anna Dymna. To właśnie spotkania z artystami od lat stanowią jeden z najważniejszych elementów Festiwalu i tworzą jego niepowtarzalny charakter.
W pierwszym dniu Festiwalu widzowie zobaczą "Ojczyznę" Pawła Pawlikowskiego, nagrodzoną za reżyserię na MFF w Cannes. Po seansie odbędzie się spotkanie z aktorką Joanną Kulig. Z kolei przed filmem "Jedni i drudzy" Claude'a Lelouche'a aktor Daniel Olbrychski opowie o pracy zarówno przy tej produkcji, jak i innych międzynarodowych tytułach.
Uroczyste otwarcie jubileuszowej edycji rozpocznie pokaz najnowszego filmu Lukasa Dhonta "Tchórz" - poruszającego dramatu o dorastaniu, bliskości i poszukiwaniu własnej tożsamości. To jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tegorocznego programu Festiwalu.
Wieczorem czeka nas otwarcie retrospektywy "Mój wiek XXI" z udziałem reżysera Jana Komasy i pokazem filmów "Fajnie, że jesteś" i "Dobry chłopiec", a także inauguracja muzyczna na Zamku koncertem Mazolewski/Dorociński - Witkacy. Kompozycje Astronomiczne.
Filmowe emocje w Kazimierzu Dolnym. Weekend otwarcia pełen atrakcji
Niedziela, 2 sierpnia, upłynie pod znakiem kolejnych filmowych i muzycznych wydarzeń. Na Festiwalu rozpocznie się retrospektywa Anny Dymnej - "I Bóg stworzył aktorkę", którą otworzy pokaz filmu "Duże zwierzę" z udziałem aktorki. Tego dnia zainaugurowana zostanie także retrospektywa alipnistki i dokumentalistki Elizy Kubarskiej "Mój wiek XXI" z udziałem reżyserki i producentki Moniki Braid oraz pokaz filmu "Ściana cieni".
W programie znalazł się "Pojedynek" w reżyserii Łukasza Palkowskiego, po którego pokazie z publicznością spotkają się reżyser oraz aktorzy Jakub Gierszał i Julia Pietrucha. Widzowie zobaczą także najnowszy film Cristiana Mungiu - "Fiord", zdobywcę Złotej Palmy w Cannes, opowiadający o rodzinie, wychowaniu i zderzeniu różnych systemów wartości.
Szczególnym wydarzeniem będzie pokaz specjalny "Wszystko na sprzedaż" Andrzeja Wajdy. Przed seansem z publicznością spotkają się wybitni aktorzy związani z twórczością reżysera: Magdalena Cielecka, Grażyna Szapołowska, Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Robert Więckiewicz oraz Olgierd Łukaszewicz.
BNP Paribas Dwa Brzegi. Jubileuszowa 20. edycja Festiwalu
Na zakończenie dnia na Festiwalu odbędzie się wyjątkowy muzyczny performans teatralno-filmowy "Romeo i Julia żyją" w wykonaniu Arkadiusza Jakubika, łączący muzykę, teatr i kino w jedno niepowtarzalne widowisko.
Jubileuszowy weekend to także święto sztuki.1 sierpnia na uczestników czeka wyjątkowa Noc Galerii, podczas której swoje drzwi otworzą lokalne galerie i miejsca sztuki. Przed odwiedzającymi wystawy, spotkania z artystami, performanse, koncerty oraz wyjątkowe wydarzenia przygotowane specjalnie na ten wieczór.
Wydarzenia są dostępne dla zwiedzających w godzinach 18:00-00:00. W niedzielę o godz. 12.00 przy Kinie We Love Cinema otwarta zostanie plenerowa wystawa "Wajda na nowo. Suplement" z udziałem autora plakatów Andrzeja Pągowskiego. Przez cały festiwal będzie można zwiedzać kilkadziesiąt wystaw prezentowanych w Kazimierzu Dolnym, Mięćmierzu i Rogowie.
Najważniejsze wydarzenia, spotkania i festiwalowe odkrycia będzie można śledzić również w codziennym magazynie "Głos Dwubrzeża", dostępnym w wersji drukowanej oraz online.
20. BNP Paribas Dwa Brzegi - Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym.