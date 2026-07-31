Już jutro otwarcie BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym

W najbliższy weekend na BNP Paribas Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego przyjadą znakomici twórcy i aktorzy, m.in. Joanna Kulig, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Julia Pietrucha, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Dorociński, Jakub Gierszał, Robert Więckiewicz czy Anna Dymna. To właśnie spotkania z artystami od lat stanowią jeden z najważniejszych elementów Festiwalu i tworzą jego niepowtarzalny charakter.

W pierwszym dniu Festiwalu widzowie zobaczą "Ojczyznę" Pawła Pawlikowskiego, nagrodzoną za reżyserię na MFF w Cannes. Po seansie odbędzie się spotkanie z aktorką Joanną Kulig. Z kolei przed filmem "Jedni i drudzy" Claude'a Lelouche'a aktor Daniel Olbrychski opowie o pracy zarówno przy tej produkcji, jak i innych międzynarodowych tytułach.

Uroczyste otwarcie jubileuszowej edycji rozpocznie pokaz najnowszego filmu Lukasa Dhonta "Tchórz" - poruszającego dramatu o dorastaniu, bliskości i poszukiwaniu własnej tożsamości. To jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tegorocznego programu Festiwalu.

Wieczorem czeka nas otwarcie retrospektywy "Mój wiek XXI" z udziałem reżysera Jana Komasy i pokazem filmów "Fajnie, że jesteś" i "Dobry chłopiec", a także inauguracja muzyczna na Zamku koncertem Mazolewski/Dorociński - Witkacy. Kompozycje Astronomiczne.

Filmowe emocje w Kazimierzu Dolnym. Weekend otwarcia pełen atrakcji

Niedziela, 2 sierpnia, upłynie pod znakiem kolejnych filmowych i muzycznych wydarzeń. Na Festiwalu rozpocznie się retrospektywa Anny Dymnej - "I Bóg stworzył aktorkę", którą otworzy pokaz filmu "Duże zwierzę" z udziałem aktorki. Tego dnia zainaugurowana zostanie także retrospektywa alipnistki i dokumentalistki Elizy Kubarskiej "Mój wiek XXI" z udziałem reżyserki i producentki Moniki Braid oraz pokaz filmu "Ściana cieni".

W programie znalazł się "Pojedynek" w reżyserii Łukasza Palkowskiego, po którego pokazie z publicznością spotkają się reżyser oraz aktorzy Jakub Gierszał i Julia Pietrucha. Widzowie zobaczą także najnowszy film Cristiana Mungiu - "Fiord", zdobywcę Złotej Palmy w Cannes, opowiadający o rodzinie, wychowaniu i zderzeniu różnych systemów wartości.

Szczególnym wydarzeniem będzie pokaz specjalny "Wszystko na sprzedaż" Andrzeja Wajdy. Przed seansem z publicznością spotkają się wybitni aktorzy związani z twórczością reżysera: Magdalena Cielecka, Grażyna Szapołowska, Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Robert Więckiewicz oraz Olgierd Łukaszewicz.

Kadr z filmu "Tchórz" (reż. Lukas Dhont) BNP Paribas Dwa Brzegi materiały prasowe

BNP Paribas Dwa Brzegi. Jubileuszowa 20. edycja Festiwalu

Na zakończenie dnia na Festiwalu odbędzie się wyjątkowy muzyczny performans teatralno-filmowy "Romeo i Julia żyją" w wykonaniu Arkadiusza Jakubika, łączący muzykę, teatr i kino w jedno niepowtarzalne widowisko.

Jubileuszowy weekend to także święto sztuki.1 sierpnia na uczestników czeka wyjątkowa Noc Galerii, podczas której swoje drzwi otworzą lokalne galerie i miejsca sztuki. Przed odwiedzającymi wystawy, spotkania z artystami, performanse, koncerty oraz wyjątkowe wydarzenia przygotowane specjalnie na ten wieczór.

Wydarzenia są dostępne dla zwiedzających w godzinach 18:00-00:00. W niedzielę o godz. 12.00 przy Kinie We Love Cinema otwarta zostanie plenerowa wystawa "Wajda na nowo. Suplement" z udziałem autora plakatów Andrzeja Pągowskiego. Przez cały festiwal będzie można zwiedzać kilkadziesiąt wystaw prezentowanych w Kazimierzu Dolnym, Mięćmierzu i Rogowie.

Najważniejsze wydarzenia, spotkania i festiwalowe odkrycia będzie można śledzić również w codziennym magazynie "Głos Dwubrzeża", dostępnym w wersji drukowanej oraz online.

20. BNP Paribas Dwa Brzegi - Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym.