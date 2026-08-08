Dwa Brzegi 2026: kino pozwala spojrzeć na świat w inny sposób

W sobotę odbyła się gala zamknięcia 20. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W zakończeniu uczestniczyła m.in. ministra kultury Marta Cienkowska i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"W takich czasach, jak teraz - kiedy świat jest dla nas czasami trudny do zrozumienia, niebezpieczny - bardzo potrzebujemy kultury, bo dzięki niej potrafimy się z tym wszystkim oswoić, zrozumieć świat. A kino jest wyjątkowym narzędziem do tego, żebyśmy na ten świat spojrzeli w inny sposób" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Ministra kultury przyznała, że jest po raz pierwszy na Dwóch Brzegach, ale na pewno nie ostatni. "Bardzo mnie cieszy, że ten festiwal jest w małej miejscowości. To, że ma wierną publiczność oraz realizuje nie tylko pokazy filmowe, ale także dyskusje, spotkania" - wymieniła Cienkowska, gratulując organizatorom dwudziestu lat festiwalu.

Dwa Brzegi 2026: gala finałowa, kim są laureaci?

W tym roku w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych Festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi rywalizowało prawie 30 produkcji z Polski i zagranicy. Wśród nich były fabuły, dokumenty, animacje. Filmy oceniało jury w składzie: reżyserka Olga Chajdas, aktor Sebastian Stankiewicz i reżyser Kordian Kądziela.

Pierwszą nagrodę w kwocie 8 tys. zł zdobył film "Skin on Skin" w reż. Simona Schneckenburgera za - jak uzasadniło jury - pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu; za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój.

Film "Tytuł się jeszcze przyśni" w reż. Klaudii Fortuniak otrzymał drugą nagrodę w wysokości 6 tys. zł. Nagrodę przyznano za "stworzenie onirycznego, odrealnionego świata, który jest jednocześnie spójny, przejmujący i przede wszystkim absurdalnie zabawny, jak również za opowieść o intrygującej bohaterce, dla której ma się ochotę rzucić wszystko i wyruszyć na wycieczkę tropem łódzkich rzek".

Trzecią nagrodę w wysokości 4 tys. zł zdobył film wyprodukowany w Studiu Munka "Sprawa nr" w reż. Patrycji Polkowskiej za - jak podano - sugestywne i niezwykle aktualny portret człowieka uwikłanego w mechanizmy systemu oraz siłę emocjonalnego oddziaływania pozostawiającego widza z pytaniami na długo po seansie.

Nagrodę im. Agatki Modrzejewskiej za najlepsze zdjęcia w wysokości 5 tys. zł otrzymał film "Furia" w reż. Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat.

W przyszłym roku festiwal Dwa Brzegi planowany jest od 31 lipca do 8 sierpnia w Kazimierzu Dolnym.