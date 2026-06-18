Jan Komasa bohaterem retrospektywy podczas jubileuszowego 20. festiwalu Dwa Brzegi

20. jubileuszowa edycja festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym

Już od 1 do 9 sierpnia Kazimierz Dolny nad Wisłą ponownie stanie się filmowym centrum lata. Jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi, który od lat łączy kino autorskie, sztuki wizualne, sztuki plastyczne i muzykę, będzie okazją do spojrzenia na historię festiwalu, który przez dwie dekady stał się jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych lata w Polsce.

"Tak jak na planie filmowym muszą spotkać się artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, by wspólnie stworzyć niezapomniane obrazy, tak nasz zespół łączy wspólna pasja, by każdego roku tworzyć wydarzenie artystyczne, które będzie niezapomnianym przeżyciem dla naszych gości i widzów" - mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna BNP Paribas Dwa Brzegi.

W programie tegorocznego festiwalu, oprócz najnowszych filmów nagradzanych na światowych festiwalach, organizatorzy zapraszają na spotkanie z twórczością jednego z najbardziej oryginalnych reżyserów i scenarzystów Jana Komasy (nominowanego do Oscara za film "Boże Ciało") oraz z filmami słynnego skandynawskiego reżysera Larsa von Triera, którego twórczość wpłynęła na oblicze kina lat 90. XX wieku. Bohaterką cyklu "I Bóg stworzył aktorkę" będzie wyjątkowa osobowość polskiego kina i teatru, Anna Dymna.

Dwa Brzegi 2026: Jan Komasa bohaterem retrospektywy reżyserskiej

Jan Komasa, jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych twórców współczesnego polskiego kina, będzie bohaterem retrospektywy reżyserskiej "Mój wiek XXI" podczas jubileuszowej, 20. edycji festiwalu Dwa Brzegi.

W Kazimierzu Dolnym widzowie będą mogli spotkać się z reżyserem, wziąć udział w jego Lekcji Kina oraz zobaczyć takie filmy jak "Sala samobójców", "Miasto 44", "Boże Ciało", "Dobry chłopiec" czy "Rocznica". W ramach retrospektywy pokazana zostanie również nowelowa "Oda do radości" - Jan Komasa jest autorem jednej z historii zawartej w tej produkcji.

Retrospektywa będzie okazją do spojrzenia na drogę twórczą jednego z najważniejszych polskich twórców kina. Komasa debiutował na początku XXI wieku. Od tamtej pory wielokrotnie udowadniał, że potrafi łączyć ambitne kino autorskie z tematami ważnymi społecznie. Jego dzieła zdobywały nagrody na najważniejszych festiwalach, przyciągały miliony widzów do kin i prowokowały dyskusje wykraczające daleko poza świat filmu.

"Filmy Komasy tworzą wyjątkowy portret współczesności, od doświadczeń młodego pokolenia i problemów komunikacji, przez trudne rozliczenia z historią, po pytania o kondycję demokracji, wspólnoty i człowieka w świecie pełnym niepewności" - piszą organizatorzy festiwalu.

Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia 2026 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.