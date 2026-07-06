"I Bóg stworzył aktorkę": Anna Dymna na festiwalu Dwa Brzegi

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Anna Dymna to gość specjalny 20. edycji festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Jedna z najbardziej cenionych i lubianych polskich artystek będzie bohaterką cyklu "I Bóg stworzył aktorkę".

Anna Dymna pojawi się na festiwalu Dwa BrzegiAKPA AKPA

"I Bóg stworzył aktorkę: Anna Dymna"

Anna Dymna będzie gościem specjalnym 20. BNP Paribas Dwa Brzegi i bohaterką cyklu "I Bóg stworzył aktorkę". Podczas festiwalu widzowie będą mogli obejrzeć najważniejsze role z dorobku jednej z najwybitniejszych polskich artystek.

Dla wielu widzów Anna Dymna pozostaje przede wszystkim niezapomnianą Marysią Wilczur ze "Znachora" czy Anią Pawlak z kultowej komedii "Kochaj albo rzuć". Jubileuszowa, 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi pokaże zupełnie inne oblicze wybitnej aktorki. Retrospektywa "I Bóg stworzył aktorkę: Anna Dymna" przypomni role, które należą do jej najważniejszych osiągnięć, a dziś zbyt rzadko goszczą na ekranach.

Uroczyste otwarcie retrospektywy, z udziałem Anny Dymnej, odbędzie się 2 sierpnia. Widzowie obejrzą film "Duże zwierzę" w reżyserii Jerzego Stuhra. To opowieść oparta na scenariuszu Krzysztofa Kieślowskiego, odnalezionym wiele lat po jego napisaniu. Historia małżeństwa, które przygarnia wielbłąda, staje się poruszającą opowieścią o inności, tolerancji i odwadze przeciwstawienia się społecznej presji.

Kobieta leżąca na czerwonej poduszce w drobny wzór, z zamyślonym wyrazem twarzy, trzyma w dłoni niewielki metalowy przedmiot.
Anna Dymna w filmie "Tylko strach" / Dwa Brzegifot. R. Suszyñski Suszynskimateriały prasowe

W kolejne dni pokazane zostaną także: dramat psychologiczny "Tylko strach" Barbary Sass, nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, dramat historyczny "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny" (WFDiF) w reżyserii Janusza Majewskiego oraz ciepła opowieść "Amatorzy" Iwony Siekierzyńskiej.

Anna Dymna: kino, teatr i fundacja "Mimo Wszystko"

Kino i teatr to dwa, równorzędne żywioły działalności twórczej Anny Dymnej, dlatego w programie retrospektywy znalazły się również spektakle Teatru TV.

Festiwalowa publiczność obejrzy: "Szczególny dzień" w reżyserii Grzegorza Warchoła, z udziałem Anny Dymnej i Jana Englerta oraz "Opowieści Hollywoodu" i "Antygona w Nowym Jorku" w reżyserii Kazimierza Kutza.

W Kazimierzu Dolnym odbędzie się również Salon Poezji Anny Dymnej.

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Anna Kempys
Anna Kempys

Ważnym wydarzeniem retrospektywy będzie Lekcja Kina z Anną Dymną. Artystka opowie o swojej drodze twórczej, współpracy z najwybitniejszymi reżyserami oraz aktorskich wyborach, które ukształtowały jej karierę filmową i teatralną.

Częścią spotkania będzie prezentacja działalności Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Głównym celem fundacji jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja wybudowała i prowadzi trzy ośrodki: "Dolinę Słońca" w podkrakowskich Radwanowicach, a także Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Wytchnieniowy "Spotkajmy się" w nadbałtyckim Lubiatowie. Ponadto realizuje projekty, takie jak Festiwal Zaczarowanej Piosenki czy "Albertiana".

20. BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia 2026 roku w Kazimierzu Dolnym.

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