Lars von Trier: retrospektywa duńskiego mistrza kina na 20. edycji BNP Paribas Dwa Brzegi

Tegoroczna retrospektywa zagraniczna poświęcona będzie twórczości duńskiego mistrza kina i jednego z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów naszych czasów Larsa von Triera, autora tak głośnych filmów, jak "Przełamując fale", "Idioci", "Tańcząc w ciemnościach" czy "Melancholia".

To niepokorny wizjoner, prowokator, formalny eksperymentator i jeden z najbardziej wpływowych europejskich reżyserów ostatnich dekad

"W 1995 roku Lars von Trier wraz z Thomasem Vinterbergiem ogłosił manifest Dogma 95, który zrewolucjonizował europejskie kino, stawiając na prostotę środków wyrazu, realizm i bezkompromisową szczerość opowiadania. Twórca znany jest z odważnych i kontrowersyjnych produkcji.

Podczas jubileuszowej 20. edycji BNP Paribas Dwa Brzegi w ramach retrospektywy Larsa von Triera pokazane zostaną jego najgłośniejsze filmy. Jakie tytuły znalazły się w programie?

"Element zbrodni" (1984) - pełnometrażowy debiut von Triera utrzymany w estetyce neo-noir. To mroczna, wizjonerska opowieść o detektywie przemierzającym postapokaliptyczną Europę.

"Przełamując fale" (1996) to przejmujący dramat o miłości, wierze i poświęceniu. Historia Bess, młodej kobiety gotowej do największych wyrzeczeń dla ukochanego mężczyzny, przyniosła von Trierowi Grand Prix Festiwalu w Cannes. Główne role zagrali Emily Watson i Stellan Skarsgård.

"Idioci" (1998) to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów reżysera. To zarazem pierwsze dzieło w pełni zrealizowane w zgodnie z zasadami manifestu Dogma 95. Reżyser sprowokował debatę o granicach wolności, społecznych normach i autentyczności ludzkich zachowań.

Nagrodzone Złotą Palmą w Cannes "Tańcząc w ciemnościach" (2000) to niezwykły musical z niezapomnianą rolą Björk. Film opowiada historię imigrantki walczącej o przyszłość swojego syna.

"Dogville" (2003) - film, który przeszedł do historii dzięki swojej radykalnej formie. Akcja rozgrywa się niemal wyłącznie na teatralnej scenie, gdzie budynki i ulice zostały zaznaczone jedynie kredowymi liniami. Opowieść o władzy, przemocy, hipokryzji i naturze ludzkiej wspólnoty. W głównej roli wystąpiła Nicole Kidman.

Program zamyka "Melancholia" (2011) uznawana za jedno z najwybitniejszych osiągnięć reżysera. Łącząc dramat psychologiczny z wizją końca świata, von Trier stworzył hipnotyzujący film o depresji, lęku i nieuchronności katastrofy. Wyróżniona w Cannes nagrodą dla najlepszej aktorki Kirsten Dunst stworzyła w nim jedną z najważniejszych kreacji swojej kariery.

Uzupełnieniem retrospektywy będzie dokument "Tranceformer - portret Larsa von Trier" w reżyserii Stiga Björkmana i Fredrika von Krusenstjerny (1997). Film stworzono z kilku wywiadów, jakich Lars von Trier udzielił na początku swojej drogi artystycznej.

20. edycja BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia 2026 roku w Kazimierzu Dolnym.