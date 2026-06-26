Dla niego granice kina nie istnieją. Lars von Trier bohaterem retrospektywy na festiwalu Dwa Brzegi

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Lars von Trier będzie bohaterem tegorocznej retrospektywy zagranicznej na 20. BNP Paribas Dwa Brzegi. Widzowie obejrzą filmy duńskiego twórcy, począwszy od jego debiutu "Element zbrodni" aż po głośną "Melancholię". Pokazany zostanie również dokument "Tranceformer - portret Larsa von Trier". Festiwal w Kazimierzu Dolnym odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia.

Lars von Trier w czarnych okularach i ciemnej odzieży na tle niebieskiej ściany z rozmytymi napisami.
Lars von Trier bohaterem retrospektywy na Dwóch BrzegachAAP/Capital PicturesCapital Pictures

Lars von Trier: retrospektywa duńskiego mistrza kina na 20. edycji BNP Paribas Dwa Brzegi

Tegoroczna retrospektywa zagraniczna poświęcona będzie twórczości duńskiego mistrza kina i jednego z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów naszych czasów Larsa von Triera, autora tak głośnych filmów, jak "Przełamując fale", "Idioci", "Tańcząc w ciemnościach" czy "Melancholia".

To niepokorny wizjoner, prowokator, formalny eksperymentator i jeden z najbardziej wpływowych europejskich reżyserów ostatnich dekad
piszą organizatorzy festiwalu Dwa Brzegi

"W 1995 roku Lars von Trier wraz z Thomasem Vinterbergiem ogłosił manifest Dogma 95, który zrewolucjonizował europejskie kino, stawiając na prostotę środków wyrazu, realizm i bezkompromisową szczerość opowiadania. Twórca znany jest z odważnych i kontrowersyjnych produkcji.

Podczas jubileuszowej 20. edycji BNP Paribas Dwa Brzegi w ramach retrospektywy Larsa von Triera pokazane zostaną jego najgłośniejsze filmy. Jakie tytuły znalazły się w programie?

"Element zbrodni" (1984) - pełnometrażowy debiut von Triera utrzymany w estetyce neo-noir. To mroczna, wizjonerska opowieść o detektywie przemierzającym postapokaliptyczną Europę.

"Przełamując fale" (1996) to przejmujący dramat o miłości, wierze i poświęceniu. Historia Bess, młodej kobiety gotowej do największych wyrzeczeń dla ukochanego mężczyzny, przyniosła von Trierowi Grand Prix Festiwalu w Cannes. Główne role zagrali Emily Watson i Stellan Skarsgård.

"Idioci" (1998) to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów reżysera. To zarazem pierwsze dzieło w pełni zrealizowane w zgodnie z zasadami manifestu Dogma 95. Reżyser sprowokował debatę o granicach wolności, społecznych normach i autentyczności ludzkich zachowań.

Nagrodzone Złotą Palmą w Cannes "Tańcząc w ciemnościach" (2000) to niezwykły musical z niezapomnianą rolą Björk. Film opowiada historię imigrantki walczącej o przyszłość swojego syna.

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Jan Komasa bohaterem retrospektywy podczas jubileuszowego 20. festiwalu Dwa Brzegi

Anna Kempys
Anna Kempys

"Dogville" (2003) - film, który przeszedł do historii dzięki swojej radykalnej formie. Akcja rozgrywa się niemal wyłącznie na teatralnej scenie, gdzie budynki i ulice zostały zaznaczone jedynie kredowymi liniami. Opowieść o władzy, przemocy, hipokryzji i naturze ludzkiej wspólnoty. W głównej roli wystąpiła Nicole Kidman.

Program zamyka "Melancholia" (2011) uznawana za jedno z najwybitniejszych osiągnięć reżysera. Łącząc dramat psychologiczny z wizją końca świata, von Trier stworzył hipnotyzujący film o depresji, lęku i nieuchronności katastrofy. Wyróżniona w Cannes nagrodą dla najlepszej aktorki Kirsten Dunst stworzyła w nim jedną z najważniejszych kreacji swojej kariery.

Uzupełnieniem retrospektywy będzie dokument "Tranceformer - portret Larsa von Trier" w reżyserii Stiga Björkmana i Fredrika von Krusenstjerny (1997). Film stworzono z kilku wywiadów, jakich Lars von Trier udzielił na początku swojej drogi artystycznej.

20. edycja BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia 2026 roku w Kazimierzu Dolnym.

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