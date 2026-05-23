Zwycięzców w Konkursie Głównym wskazało jury pod przewodnictwem południowokoreańskiego reżysera Park Chan-wooka. W jego składzie znaleźli się aktorzy Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga i Isaach De Bankolé, reżyserzy Chloé Zhao, Diego Céspedes i Laura Wandel oraz scenarzysta Paul Laverty.

O Złotą Palmę walczyły 22 filmy. Wśród ich autorów poza Pawlikowskim i Mungiu znaleźli się między innymi Andriej Zwiagincew, László Nemes, Ryûsuke Hamaguchi, Pedro Almodóvar, Hirokazu Koreeda i Hong-jin Na.

79. MFF w Cannes. Zamknięcie festiwalu bez Barbry Streisand

Mistrzynią ceremonii zamknięcia festiwalu była francuska aktorka Eye Haïdara. W czasie uroczystości zaprezentowano Honorową Złotą Palmę dla Barbry Streisand. Artystka nie mogła pojawić się osobiście w Cannes z powodu rekonwalescencji po urazie kolana. W jej imieniu nagrodę odebrała francuska aktorka Isabelle Huppert.

W trakcie 79. MFF w Cannes Honorowe Złote Palmy przyznano także Peterowi Jacksonowi i Johnowi Travolcie.

79. MFF w Cannes. "For the Opponents" najlepszym filmem krótkometrażowym

Zwycięzców w Konkursie Filmów Krótkometrażowych wytypowało jury pod przewodnictwem hiszpańskiej reżyserki Carli Simón. Wśród nominowanych do Złotej Palmy był Michał Toczek i jego "Spiritus sanctus". Nagroda powędrowała jednak w ręce argentyńskiego reżysera Federico Luisa za "For the Opponents".

79. MFF w Cannes. "Ben'Imana" najlepszym debiutem

Złota Kamera dla najlepszego debiutu powędrowała do wywodzącej się z Rwandy reżyserki Marie Clémentine Dusabejambo za "Ben'Imana". To pierwszy film z tego kraju, który znalazł się w programie festiwalu

79. MFF w Cannes. Najlepszy Aktor

Nagroda dla najlepszego aktora powędrowała do Emmanuela Macchii i Valentina Campagne'a, którzy zagrali w filmie "Coward" w reżyserii Lukasa Dhonta. Fabuła skupia się na belgijskim żołnierzu w czasie I wojny świtowej, który decyduje się wystawić przedstawienie, by podnieść morale swych towarzyszy.

79. MFF w Cannes. Najlepszy scenariusz

Nagroda za scenariusz powędrowała do Emmanuela Marre'a za "A Man of His Time", którego był także reżyserem. Film opowiada o mężczyźnie, który przybywa w 1940 roku do okupowanej Francji. Ma nadzieję, że posiadany przez niego manuskrypt "Notre Salut" może ocalić jego rodaków. Produkcja była faworytem francuskiej prasy do Złotej Palmy.

79. MFF w Cannes. Najlepsza Aktorka

Za najlepsze aktorki festiwalu uznano Virginie Efirę i Tao Okamoto, które wystąpiły w "All of a Sudden" Ryusuke Hamaguchiego. Film opowiada o przyjaźni pochodzącej z Francji dyrektorki domu opieki oraz śmiertelnie chorej japońskiej dramatopisarki.

79. MFF w Cannes. Nagroda Jury

Trzecią najważniejszą nagrodę festiwalu otrzymał film "The Dreamed Adventure" w reżyserii Niemki Valeski Grisebach. Skupia się on na losach kobiety żyjącej między Bułgarią, Grecją i Turcją, która zgadza się pomóc staremu znajomemu w niebezpiecznym zadaniu.

79. MFF w Cannes. Najlepszy Reżyser

Nagrodę za reżyserię otrzymali Javier Ambrossi i Javier Calvo za "The Black Ball" oraz Paweł Pawlikowski za "Fatherland". Dla polskiego twórcy to drugie wyróżnienie w Cannes w tej kategorii. Wcześniej otrzymał je w 2018 roku za "Zimną wojnę".

79. MFF w Cannes. Grand Prix Festiwalu

Drugą nagroda festiwalu została wręczona Andriejowi Zwiagincewowi za "Minotaura". Film był faworytem większości dziennikarzy do Złotej Palmy.

Jego akcja rozgrywa się w małym rosyjskim mieście w 2022 roku. Główny bohater, Gleb, ma wskazać kilkunastu pracowników, którzy zostaną zwolnieni i wysłani na front. W czasie podejmowania decyzji dowiaduje się, że jego żona ma romans.

79. MFF w Cannes. Złota Palma dla Cristiana Mungiu

Złotą Palmę 79 MFF. w Cannes otrzymał rumuński autor Cristian Mungiu za "Fjord". To druga najważniejsza nagroda w Cannes w jego karierze. Pierwszą otrzymał w 2007 roku za "4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni". Został także doceniony w 2012 roku za scenariusz "Za wzgórzami" oraz w 2016 roku za reżyserię "Egzaminu".

Film opowiada o małżeństwie Rumuna i Norweżki (w tych rolach nominowani do Oscara Renate Reinsve i Sebastian Stan), którzy przenoszą się wraz z dziećmi w jej rodzinne strony. Ich spokojna egzystencja burzy się, gdy spotykają się z poważnymi oskarżeniami.

Pełna lista nagród 79. MFF w Cannes

Nagrody w Konkursie Głównym

Złota Palma

"Fjord", reż. Cristian Mungiu

Grand Prix Festiwalu

"Minotaur", reż. Andriej Zwiagincew

Nagroda Jury

"The Dreamed Adventure", reż. Valeska Grisebach

Najlepszy Reżyser

Javier Ambrossi i Javier Calvo, "The Black Ball"

Paweł Pawlikowski, "Ojczyzna"

Najlepsza Aktorka

Virginie Efira i Tao Okamoto, "All of a Sudden"

Najlepszy Aktor

Emmanuel Macchia i Valentin Campagne, "Coward"

Najlepszy scenariusz

Emmanuel Marre, "A Man of His Time"

Złota Kamera za Najlepszy Debiut

"Ben'Imana", reż. Marie Clémentine Dusabejambo

Konkurs Filmów Krótkometrażowych

Złota Palma dla Filmu Krótkometrażowego

"For the Opponents", reż. Federico Luis