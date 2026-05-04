W jury tegorocznego Konkursu Głównego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes znaleźli się: Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Isaach De Bankolé, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Laura Wandel oraz Paul Laverty. To oni, po przewodnictwem Park Chan-wooka, wybiorą zwycięzcę 79. edycji wydarzenia.

Na konkursowej liście znalazły się filmy autorstwa m.in. Pawła Pawlikowskiego, Pedro Almodóvara, Hirokazu Koreedy, Asghara Farhadiego, Ryusuke Hamaguchiego, Cristiana Mungiu, Na Hong-jina, László Nemesa, Andrieja Zwiagincewa, Marie Kreutzer, Léi Mysius czy Iry Sachsa.

79. MFF w Cannes: jury Konkursu Głownego

Demi Moore powraca do Cannes po tym, jak w 2024 roku zagrała główną rolę w filmie "Substancja" - jednym z największych hitów tamtej edycji festiwalu, który zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy film.

Stellan Skarsgård wystąpił w zeszłorocznym przeboju festiwalu w Cannes, filmie "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, który po zdobyciu Grand Prix w Cannes przyniósł mu i filmowi nominacje do Oscara.

Reżyserka Chloé Zhao zaprezentowała w ubiegłym roku nominowany do Oscara film "Hamnet", zdobyła także dwa Oscary w kategorii najlepszy film i najlepsza reżyseria za obraz "Nomadland" z 2021 roku.

Laura Wandel to reżyserka pochodząca z Belgii. Wyreżyserowała trzy filmy, które były pokazywane w Cannes: "Foreign Bodies" (2014), "Plac zabaw" (2021) oraz "Dla dobra Adama" (2025).

Ruth Negga była nominowana do Oscara za rolę w filmie "Loving" z 2016 roku.

Paul Laverty napisał scenariusze do 14 filmów Kena Loacha, z czego aż 11 pokazano na festiwalu w Cannes. Dwa z nich zdobyły Złotą Palmę: "Wiatr buszujący w jęczmieniu" z 2006 roku oraz "Ja, Daniel Blake" z 2016 roku.

Aktor Isaach De Bankolé jest stałym bywalcem festiwalu w Cannes dzięki filmom w reżyserii Claire Denis ("Czekolada") oraz obrazowi Jima Jarmuscha "Ghost Dog: Droga samuraja".

Pochodzący z Chile reżyser i scenarzysta Diego Céspedes zdobył nagrodę Un Certain Regard za swój debiut fabularny "The Mysterious Gaze of the Flamingo". Wcześniej na festiwalu pokazano dwa jego filmy: "The Summer of the Electric Lion" (2018) i "The Melting Creatures" (2022).

79. MFF w Cannes: kiedy rozpoczęcie?

79. MFF w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku.

W czasie wydarzenia honorowe Złote Palmy otrzymają amerykańska aktorka i piosenkarka Barbra Streisand oraz nowozelandzki reżyser i scenarzysta Peter Jackson.

