Zakończył się 78. MFF w Cannes. Do kogo powędruje Złota Palma?

Przez chwilę organizacja gali zamknięcia stała pod znakiem zapytania. Z powodu trwającej pięć godzin awarii prądu w Cannes odwołano poranne seanse. Udało się ją opanować około godziny 15.30.

W Konkursie Głównym 78. MFF w Cannes wzięły udział 22 filmy. Laureatów nagród w tej sekcji wybrało dziewięcioosobowe jury pod przewodnictwem francuskiej aktorki Juliette Binoche. Mistrzem ceremonii był Laurent Lafitte, francuski aktor i scenarzysta.

Gala zamknięcia 78. MFF w Cannes. Pierwsze nagrody

Nagrodę za najlepszą rolę męską wręczyła Rosie de Palma. "Drodzy mężczyźni, celebrujemy was, kochamy was" - powiedziała stała współpracowniczka Pedra Almodóvara przed ogłoszeniem zwycięzcy. Nagrodę otrzymał Wagner Moura za "The Secret Agent". Niestety, aktora nie było w Cannes. Wyróżnienie w jego imieniu odebrał reżyser Kleber Mendonça Filho.

Nagrodę za scenariusz wręczył amerykański aktor John C. Reilly. Otrzymali ją bracia Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne za film "The Young Mother's Home". "Scenariusz to punkt wyjścia. Tego filmu nie byłoby bez naszych pięciu aktorek. Dziękujemy im" - mówili stali bywalcy festiwalu w Cannes.

Nagrodę Jury, którą przyznała laureatka Oscara Da’Vine Joy Randolph otrzymały dwa filmy. Pierwszym z nich był "Sirât" Olivera Laxe. "Pięć lat temu byłem na festiwalu w Jerozolimie. Byłem w taksówce, prowadził Palestyńczyk. Rozmawialiśmy. [...] Powiedział mi zdanie. 'Jesteście z różnych plemion, żebyście się nawzajem poznawali'. Festiwal w Cannes gromadzi nas z różnych szerokości geograficznych. Niech żyją różnice, niech żyje kultura" - mówił reżyser. Drugim laureatem było "Sound of Falling" w reżyserii Maschy Schilinski. Niemiecka reżyserka dedykowała nagrodę kobietom i wszystkim, którzy pracowali przy jej filmie.

Nagrodę za reżyserię wręczył Claude Lelouch. "Wszystko jest względne. Dzięki temu mam wrażenie, że wykonuję najpiękniejszy zawód na świecie. [...] Kino to marzenie totalne i absolutne. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. [...] Reżyser jest dla kina tym, kim poręcz dla schodów" - mówił twórca "Kobiety i mężczyzny". Nagroda powędrowała do Klebera Mendonçy Filho za film "The Secret Agent". "Akurat piłem szampana" - zażartował, wchodząc po raz drugi na scenę. Wyróżnienie dedykował Brazylii, swojej ojczyźnie.

Nagrodę za rolę kobiecą wręczył Daniel Auteuil. Otrzymała ją Nadia Melliti za film "The Little Sister" Hafsii Herzi. "Jestem tak wzruszona, że nie jestem w stanie tego opisać. Dziękuję reżyserce. Za odwagę, za zaufanie" - mówiła zaskoczona aktorka.

Pełna lista laureatów Konkursu Głównego 78. MFF w Cannes

Złota Palma:

Grand Prix:

Nagroda Jury: "Sirât", reż. Oliver Laxe, i "Sound of Falling", reż. Mascha Schilinski

Nagroda Specjalna Jury: "Resurrection", reż. Gan Bi

Najlepszy reżyser: Kleber Mendonça Filho, "The Secret Agent".

Najlepszy aktor: Wagner Moura, "The Secret Agent"

Najlepsza aktorka: Nadia Melliti, "The Little Sister"

Najlepszy scenariusz: Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne. "The Young Mother's Home"

Caméra d'Or dla najlepszego pierwszego filmu

Caméra d'Or: "The President's Cake", reż. Hasan Hadi

Wyróżnienie specjalnie: "My Father's Shadow", reż. Akinola Davies Jr.