"Pomysłowość kina Park Chan-wooka, jego mistrzostwo wizualne i zamiłowanie do ukazywania losów kobiet i mężczyzn nęconych różnymi impulsami sprawiły, że kino zyskało wiele niezapomnianych momentów" - czytamy w oświadczeniu władz festiwalu w Cannes. "Jesteśmy uradowani możliwością uhonorowania jego niesamowitego talentu oraz, patrząc szerzej, południowokoreańskiego kina, które zadaje ważne pytania dotyczące naszych czasów".

Reżyser jest od lat związany z wydarzeniem. Jego "Oldboy" otrzymał tam Grand Prix Festiwalu w 2004 roku. Z kolei "Pragnienie" wyróżniono Nagrodą Jury w 2009 roku, a "Podejrzaną" nagrodą za reżyserię. W 2016 roku w ramach Konkursu Głównego pokazywano jego "Służącą".

"Bez wyjścia" [teaser] materiały dystrybutora

Park Chan-wook nie może się doczekać festiwalu w Cannes

"W kinie panuje ciemność, byśmy mogli zobaczyć światło filmu. Zamykamy się tam, by nasze dusze mogły zostać uwolnione przez okno dzieła. Zamknięcie w kinie, by oglądać filmy, a potem ponowne zamknięcie, by debatować z członkami jury, to podwójne i dobrowolne odosobnienie, jest czymś, czego wyczekuję z wielką niecierpliwością" - napisał Park Chan-wook w oświadczeniu.

"W czasie wzajemnej nienawiści i podziałów uważam, że prosty akt zgromadzenia się w kinie, by wspólnie obejrzeć jeden film, gdy nasz oddech i bicie serca się zrównują, jest sam w sobie wzruszającym i uniwersalnym wyrazem solidarności".

Park będzie pierwszym Koreańczykiem i trzecim reżyserem z Azji, po Tetsurō Furukakim w 1962 roku i Wong Kar-waiu w 2006 roku, który będzie przewodniczył obradom jury Konkursu Głównego festiwalu w Cannes.

79. MFF w Cannes. Kto może pojawić się w Konkursie Głównym?

W połowie kwietnia 2026 roku poznamy tytuły, które w maju będą starały się o Złotą Palmę. Przewiduje się, że wśród nich mogą znaleźć się nowe filmu Padra Almodóvara, Rubena Östlunda, Joela Coeana, Ryusuke Hamaguchiego, Nicolasa Windinga Refna i Hirokazu Kore-edy.