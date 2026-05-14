"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, i jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja filmu rozgrywa się kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Mann wraca do swojej ojczyzny po raz pierwszy od czasu trudnej decyzji o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

Platforma streamingowa Mubi ujawniła pierwszy fragment filmu. Widzimy w nim głównych bohaterów jadących autem w milczeniu. Klip można zobaczyć TUTAJ.

"Ojczyzna". Pierwszy film Pawła Pawlikowskiego od 8 lat

"Ojczyzna" to powrót Pawlikowskiego do tematów, które rozwijał w nagradzanych "Idzie" i "Zimnej wojnie" - tożsamości, poczucia winy, rodziny oraz miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy. Reżyser napisał scenariusz wspólnie z Henkiem Handloegtenem. Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal.

Dla polskiego filmowca to pierwszy film pełnometrażowy od ośmiu lat, a także powrót na Lazurowe Wybrzeże. W 2018 roku pokazał tam "Zimną wojnę", która przyniosła mu nagrodę za reżyserię.

79. MFF w Cannes. Kiedy poznamy laureata Złotej Palmy

Tegorocznych laureatów Złotej Palmy i innych wyróżnień poznamy wieczorem 23 maja w czasie ceremonii zamknięcia 79. MFF w Cannes.