Listę filmów, które wezmą udział w Konkursie Głównym 79. MFF w Cannes oraz pozostałych sekcjach przedstawili Iris Knobloch, prezeska wydarzenia, oraz Thierry Frémaux, dyrektor artystyczny. Zaznaczono, że w najbliższych tygodniach do niektórych sekcji, w tym Konkursu Głównego, zostaną dodane kolejne tytuły, które zostały zgłoszone w późniejszym terminie. Podobna sytuacja wydarzyła się w poprzednich latach.

Wiadomość jest aktualizowana.

79. MFF w Cannes. Skład Konkursu Głównego

79. MFF w Cannes. Skład sekcji Un Certain Regard

"À jamais ton animal maternel", reż. Valentina Maurel (Kostaryka/Belgia/Francja)

"Club Kid", reż. Jordan Firstman (Stany Zjednoczone)

"El Deshielo", reż. Manuela Martelli (Chile)

"Everytime", reż. Sandra Wollner (Austria)

"I'll Be Gone in June", reż. Katharina Rivilis (Szwajcaria/Niemcy)

"La Más Dulce", reż. Laïla Marrakchi (Francja/Hiszpana/ Maroko/Belgia)

"Les Eléphants dans la Brume", reż. Abinash Bikram Shah (Nepal/Niemcy/Brazylia/Francja/Norwegia)

"Teenage Sex and Death at Camp Miasma", reż. Jane Schoenbrun (Stany Zjednoczone)

"Yesterday The Eye Didn't Sleep", reż. Rakan Mayasi (Belgia/Liban/Palestyna)

79. MFF w Cannes. Pokazy specjalne

"Avedon", reż. Ron Howard (Stany Zjednoczone)

"Les Matins Merveilleux", reż. Avril Besson (Francja)

"Les Survivants du Che", reż. Christophe Réveille (Francja)

"John Lennon The Last Interviw", reż. Steven Soderbergh (Stany Zjednoczone)

79. MFF w Cannes. Sekcja pozakonkursowa

"The Electric Kiss", reż. Pierre Salvadori (Francja)

"Colony", reż. Yeon Sang-ho (Korea Południowa)

"Roma elastica", reż. Bertrand Mandico (Francja/Włochy)

79. MFF w Cannes. Najważniejsze informacje

79. MFF w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku. Mistrzynią ceremonii rozpoczęcia i zamknięcia wydarzenia będzie francuska aktorka Eye Haidra. Filmem otwarcia będzie komedia "The Electric Kiss" Pierre'a Salvadoriego, należąca do sekcji pozakonkursowej programu.

Na czele jury Konkursu Głównego stanie południowokoreański reżyser Park Chan-wook. W czasie wydarzenia honorowe Złote Palmy otrzymają amerykańska aktorka i piosenkarka Barbra Streisand oraz nowozelandzki reżyser i scenarzysta Peter Jackson.