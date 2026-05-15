"Ojczyzna" została okrzyknięta jednym z faworytów do Złotej Palmy. Krytycy z całego świata zachwycają się pięknym, wielowarstwowym i pełnym symboli filmem Polaka. W serwisie Rotten Tomatoes film ma 100% pozytywnych recenzji. Pojawiają się również głosy, że rola Sandry Hüller przyniesie jej nominację do Oscara (Variety).

"Mistrzostwo artystycznej dyscypliny" - Stephanie Bunbury, Deadline Hollywood.

"Choć krótki, jest perfekcyjnie skonstruowany, gęsty od znaczeń i nasycony emocjami bardziej niż niejeden przydługi film artystyczny" - Kevin Mahler, The Times.

"Zischler, a przede wszystkim Hüller, grają bezbłędnie, wprowadzając do filmu szczególną, niepokojącą powściągliwość, która nadaje mu spójność od pierwszej do ostatniej sceny" - Leslie Helperin, The Hollywood Reporter.

"To wyjątkowo elegancki i wyważony, nie za długi film, którego zwięzła forma i dyscyplina formalna mieszczą potężny ładunek emocjonalny" - Peter Bradshow, The Guardian.

"Dopieszczony formalnie, subtelny, fascynujący" - Owen Gleiberman, Variety.

"Ojczyzna": o czym jest najnowszy film Pawlikowskiego?

"Ojczyzna" to najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara, Pawła Pawlikowskiego, twórcy "Idy" i "Zimnej wojny", który walczy o jedną z najważniejszych nagród filmowych na świecie - Złotą Palmę (Palme d'Or) na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Poprzedni film Pawlikowskiego, "Zimna wojna", oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacje, w tym do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad milion widzów. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak w "Idzie" i "Zimnej wojnie", reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara Sandrę Hüller i Hannsa Zischlera. Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy - nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala, kostiumografkę Aleksandrę Staszko oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego.

Producentami filmu są: Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One). Ze strony polskiej film powstał w koprodukcji z Canal + Polska, Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Filmowym i Instytucją Filmową Silesia-Film. Film został współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Produkcję dofinansowano także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Ojczyzna": kiedy premiera?

Film "Ojczyzna" trafi do polskich kin 19 czerwca.