Na czerwonym dywanie pojawili się członkowie Jury Konkursu Głównego, w tym aktorki Demi Moore i Ruth Negga. Mogliśmy także zobaczyć legendy ekranu - Jane Fondę i Joan Collins. Wśród zaproszonych znalazł się także Peter Jackson, reżyser trylogii "Władcy Pierścieni" i tegoroczny laureat Honorowej Złotej Palmy.

79. MFF w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku. Mistrzynią ceremonii rozpoczęcia i zamknięcia wydarzenia będzie francuska aktorka Eye Haidra. Filmem otwarcia będzie komedia "The Electric Kiss" Pierre'a Salvadoriego, należąca do sekcji pozakonkursowej programu.

Na czele jury Konkursu Głównego stanie południowokoreański reżyser Park Chan-wook. W czasie wydarzenia honorowe Złote Palmy otrzymają amerykańska aktorka i piosenkarka Barbra Streisand oraz nowozelandzki reżyser i scenarzysta Peter Jackson.

W zmaganiach o Złotą Palmę wezmą udział 22 filmy z całego świata. Swoje najnowsze filmy pokażą między innymi Andriej Zwiagincew, László Nemes, Cristian Mungiu, Ryûsuke Hamaguchi, Pedro Almodóvar, Hirokazu Koreeda, Lukas Dhont i James Gray. W Konkursie Głównym znalazł się także Paweł Pawlikowski i jego "Ojczyzna". Dla polskiego reżysera to powrót na Lazurowe Wybrzeże po ośmiu latach. W 2018 roku otrzymał nagrodę za reżyserię "Zimnej wojny".