Listę filmów, które wezmą udział w Konkursie Głównym 79. MFF w Cannes oraz pozostałych sekcjach przedstawili Iris Knobloch, prezeska wydarzenia, oraz Thierry Frémaux, dyrektor artystyczny. Zaznaczono, że w najbliższych tygodniach do niektórych sekcji, w tym Konkursu Głównego, zostaną dodane kolejne tytuły, które zostały zgłoszone w późniejszym terminie. Podobna sytuacja wydarzyła się w poprzednich latach.

"Fatherland" Pawła Pawlikowskiego w Konkursie Głównym 79. MFF w Cannes

"Fatherland" skupia się na podróży pisarza Tomasza Manna (Hanns Zischler) z Frankfurtu w RFN-ie do Weimaru w NRD na samym początku zimnej wojny. Towarzyszy mu córka Erika (Sandra Hüller). W obsadzie jest także Joanna Kulig. Wśród producentów znaleźli się Ewa Puszczyńska ("Prawdziwy ból", "Dziewczyna z Kolonii") i Edward Berger ("Na Zachodzie bez zmian", "Konklawe"). Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, który współpracował z Pawlikowskim wcześniej przy "Idzie" i "Zimnej wojnie". Film funkcjonował wcześniej pod tytułem "1949".

W Konkursie Głównym znalazł się także film "Parallel Tales" Asghara Farhadiego. Producentami wykonawczymi dzieła, które jest inspirowane "Dekalogiem VI" Krzysztofa Kieślowskiego, są Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz.

Paweł Pawlikowski podczas 71. MFF w Cannes

W Konkursie Głównym 79. MFF w Cannes znalazło się 21 filmów. Tylko trzech z obecnych w zestawieniu reżyserów otrzymało wcześniej Złotą Palmę: Pedro Almodóvar ("Wszystko o mojej matce" w 1999 roku), Christian Mungiu ("4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni" w 2007 roku) oraz Hirokazu Kore-eda ("Złodziejaszki" w 2018 roku).

O Złotą Palmę będą walczyli ulubieńcy festiwalu, między innymi Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Lukas Dhont ("Blisko"), Andriej Zwiagincew ("Lewiatan") i László Nemes ("Syn Szawła").

79. MFF w Cannes. Skład Konkursu Głównego

"A Woman's Life", reż. Charline Bourgeois-Tacquet (Francja)

"All of a Sudden", reż. Ryusuke Hamaguchi (Francja/Japonia/Niemcy/Belgia)

"Bitter Christmas", reż. Pedro Almodóvar (Hiszpania)

"Coward", reż. Lukas Dhont (Belgia/Francja)

"Fatherland", reż. Paweł Pawlikowski (Włochy/Polska/Francja/Niemcy)

"Fjord", reż. Cristian Mungiu (Rumunia/Norwegia/Dania/Finlandia/Francja/Szwecja)

"Garance", reż. Jeanne Herry (Francja/Belgia)

"Gentle Monster", reż. Marie Kreutzer (Austria/Francja/Niemcy)

"Hope", reż. Na Hong-jin (Korea Południowa)

"Minotaur", reż. Andriej Zwiagincew (Francja/Niemcy/Łotwa)

"Moulin", reż. László Nemes (Francja/Węgry)

"Nagi Diary", reż. Koji Fukada (Japonia/Singapur/Francja)

"Notre Salut", reż. Emmanuel Marre (Belgia/Francja)

"Parallel Tales", reż. Asghar Farhadi (Francja/Stany Zjednoczone/Włochy/Belgia)

"Sheep in the Box", reż. Hirokazu Kore-eda (Japonia)

"The Black Ball", reż. Javier Ambrossi and Javier Calvo (Hiszpania/Francja)

"The Dreamed Adventure", reż. Valeska Grisebach (Bułgaria/Niemcy)

"The Man I Love", reż. Ira Sachs (Stany Zjednoczone)

"The Beloved", reż. Rodrigo Sorogoyen (Hiszpania/Francja)

"The Birthday Party", reż. Léa Mysius (Francja)

"The Unknown", reż. Arthur Harari (Francja)

79. MFF w Cannes. Skład sekcji Un Certain Regard

"À jamais ton animal maternel", reż. Valentina Maurel (Kostaryka/Belgia/Francja)

"Club Kid", reż. Jordan Firstman (Stany Zjednoczone)

"Congo Boy", reż. Rafiki Fariala (Kongo/Republika Środkowoafrykańśka/Francja)

"El Deshielo", reż. Manuela Martelli (Chile)

"Everytime", reż. Sandra Wollner (Austria)

"I'll Be Gone in June", reż. Katharina Rivilis (Szwajcaria/Niemcy)

"La Más Dulce", reż. Laïla Marrakchi (Francja/Hiszpana/ Maroko/Belgia)

"Les Eléphants dans la Brume", reż. Abinash Bikram Shah (Nepal/Niemcy/Brazylia/Francja/Norwegia)

"Teenage Sex and Death at Camp Miasma", reż. Jane Schoenbrun (Stany Zjednoczone)

"Yesterday The Eye Didn't Sleep", reż. Rakan Mayasi (Belgia/Liban/Palestyna)

79. MFF w Cannes. Pokazy specjalne

"Avedon", reż. Ron Howard (Stany Zjednoczone)

"Les Matins Merveilleux", reż. Avril Besson (Francja)

"Les Survivants du Che", reż. Christophe Réveille (Francja)

"John Lennon The Last Interviw", reż. Steven Soderbergh (Stany Zjednoczone)

79. MFF w Cannes. Sekcja pozakonkursowa

"Colony", reż. Yeon Sang-ho (Korea Południowa)

"De Gaulle: Tilting Iron", reż. Antonin Baudry (Francja)

"Diamond", reż. Andy Garcia (Stany Zjednoczone)

"Full Phil", reż. Quentin Dupieux (Francja/Belgia/Luksemburg)

"Her Private Hell", reż. Nicolas Winding Refn (Dania/Stany Zjednoczone)

"Jim Queen and the Quest for Chloroqueer", reż. Nicolas Athane i Marco Nguyen (Francja/Belgia)

"Karma", reż. Guillaume Canet (Francja)

"L'Abandon", reż. Vincent Garenq (Francja)

"L'Objet Du Delit", reż. Agnes Jaoui (Francja/Belgia)

"Roma elastica", reż. Bertrand Mandico (Francja/Włochy)

"Sanguine", reż. Marion Le Coroller (Francja)

"The Electric Kiss", reż. Pierre Salvadori (Francja)

79. MFF w Cannes. Najważniejsze informacje

79. MFF w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku. Mistrzynią ceremonii rozpoczęcia i zamknięcia wydarzenia będzie francuska aktorka Eye Haidra. Filmem otwarcia będzie komedia "The Electric Kiss" Pierre'a Salvadoriego, należąca do sekcji pozakonkursowej programu.

Na czele jury Konkursu Głównego stanie południowokoreański reżyser Park Chan-wook. W czasie wydarzenia honorowe Złote Palmy otrzymają amerykańska aktorka i piosenkarka Barbra Streisand oraz nowozelandzki reżyser i scenarzysta Peter Jackson.