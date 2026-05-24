Cannes 2026: Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię

"Ojczyzna" została zaprezentowana w Cannes trzeciego dnia festiwalu i z miejsca podbiła serca widzów, których zachwyciła mistrzowska reżyseria, bezkonkurencyjne aktorstwo i przepiękne zdjęcia. Produkcję nagrodzono sześciominutową owacją na stojąco.

Uczestniczący w festiwalu krytycy filmowi, związani z branżowym brytyjskim magazynem Screen Daily ocenili dzieło Pawła Pawlikowskiego najwyżej ze wszystkich pretendujących do Złotej Palmy filmów.

Nie zgodzili się z nimi jurorzy imprezy, którzy główną nagrodę przyznali produkcji "Fjord" Cristiana Mungiu. Polak otrzymał od nich statuetkę dla najlepszego reżysera. To drugie takie wyróżnienie w jego karierze. Wcześniej otrzymał je w 2018 roku za "Zimną wojnę".

O czym jest "Ojczyzna"?

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Paweł Pawlikowski w swoim najnowszym dziele, podobnie jak w "Idzie" i "Zimnej wojnie", podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

W rolach głównych wystąpili w filmie nominowana do Oscara Sandra Hüller ("Strefa interesów", "Anatomia upadku", "Projekt Hail Mary") i Hanns Zischler ("Monachium"). Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój sprawdzony zespół twórczy - nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala ("Hamnet"), kostiumografkę Aleksandrę Staszko ("Ministranci") oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego ("Lalka").

Paweł Pawlikowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów, laureat Oscara za "Idę". Jego poprzedni film, "Zimna wojna", oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacji, w tym do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad milion widzów.

"Ojczyzna" tylko w kinach od 19 czerwca. Dystrybutorem filmu jest Kino Świat.



