To dopiero czwarty pełnometrażowy film z udziałem Polski w 65-letniej historii Semaine de la Critique. W 2018 roku światową premierę miała tam "Fuga" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, a później także liczne polskie krótkie metraże. Wcześniej znalazły się w niej "Diabły, diabły" Doroty Kędzierzawskiej (1991) i "Walkower" Jerzego Skolimowskiego (1965).

"Flesh and Fuel". Co wiemy o filmie?

"Flesh and Fuel" opowiada historię obyczajową ze środowiska kierowców ciężarówek. To niezwykły mikrokosmos, stanowiący tło dla pozornie prostych, ludzkich dramatów i przeciwności losu, generujący uniwersalne emocje, niezależne od szerokości geograficznej i kontekstu.

Étienne (Alexis Manenti) jest francuskim tirowcem, którego życie emocjonalne ogranicza się do anonimowych spotkań na parkingach. Pewnej nocy natrafia na polskiego kierowcę Bartosza (Julian Świeżewski), który wywraca jego samotną rutynę i serce do góry nogami. Mimo że ich drogi wydają się nie do pogodzenia, Étienne jest gotów zrobić wszystko, by dać im szansę.

Julian Świeżewski. Jego ostatnie role zostały świetnie przyjęte

Julian Świeżewski to polski aktor filmowy, serialowy i teatralny. Jest absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2015). W ostatnich latach zyskał uznanie widzów i krytyków. Za rolę w filmie "Biała odwaga" (2024) otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł dla najlepszego aktora drugoplanowego, nagrodę w tej samej kategorii na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. W 2026 roku został nominowany do Orłów w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska za występ w filmie "Brat".

"Flesh and Fuel". Twórcy

Producentami filmu po stronie polskiej są Patryk Sielecki i Adrianna Rędzia z Fundacji Filmowej Lumisenta, mającej w swoim portfolio wiele nagradzanych tytułów, m.in. krótkometrażowy film fabularny "Pomarańcza z Jaffy" (shortlista oscarowa) oraz pełnometrażowy film dokumentalny "Las" Lidii Dudy (nagrodzony m.in. na Thessaloniki Documentary Film Festival).

Reżyserem filmu jest Pierre Le Gall, który wraz z Camille Perton i Martinem Drouot jest także współautorem scenariusza. Za zdjęcia odpowiada Antoine Cormier, a za montaż - Xavier Sirven. Muzykę skomponował Paul Sabin. Reżyserem castingu jest Michał Edelman. Francuskim producentem jest Ex Nihilo, a agentem sprzedaży - Pyramide Films.

Za dystrybucję i promocję "Flesh and Fuel" w Polsce odpowiada So FILMS, które pełni także rolę polskiego publicysty w Cannes.

Tydzień krytyki na MFF w Cannes

Semaine de la Critique ("Tydzień krytyki") to jedna z sekcji canneńskiego święta kina, powołana do życia w 1962 roku przez zrzeszenie francuskich krytyków filmowych. Skupia się wyłącznie na debiutach oraz drugich filmach reżyserów, dzięki czemu stanowi ważną przestrzeń do odkrywania nowych talentów i świeżych głosów w kinie. To tutaj rozpoczynali swoje kariery tacy twórcy jak Jacques Audiard, Alejandro González Iñárritu, Ken Loach, François Ozon czy Wong Kar Wai, a w niedawnym czasie m.in. César Augusto Acevedo, Julia Ducournau, David R. Mitchell, Santiago Mitre, Jeff Nichols czy Rebecca Zlotowski.

79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku.