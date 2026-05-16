Po latach w końcu go docenili. Gwiazdor zupełnie się tego nie spodziewał

John Travolta nagrodzony honorową Złotą Palmą

John Travolta pojawił się podczas tegorocznego festiwalu w Cannes ze swoim reżyserskim debiutem - "Propeller One-Way Night Coach". Tuż przed pokazem na scenie rozmawiał razem z szefem festiwalu, Thierry'm Frémaux, który niespodziewanie wręczył twórcy honorową Złotą Palmę.

"Mamy taką tradycję w Cannes, że wręczamy coś ludziom takim, jak ty - których kochamy i którzy byli ważni w naszych życiach..." - zaczął.

"Dzisiaj zdecydowaliśmy, że Złota Palma powędruje właśnie do Johna Travolty" - dokończył Frémaux.

Amerykański aktor, producent i reżyser był wyraźnie zaskoczony i wzruszony. Podziękował swojemu rozmówcy i został nagrodzony również gromkimi brawami publiczności.

"Nie mogę w to uwierzyć. To ostatnia rzecz, której się spodziewałem" - zaczął swoje podziękowania Travolta. "Mówiłeś, że to będzie wyjątkowy wieczór, ale nie sądziłem, że miałeś to na myśli. To moment pełen pokory. To coś więcej niż Oscar".

"Kiedy powiedziałeś mi, że to będzie najwcześniejszy film zaakceptowany [w oficjalnej selekcji festiwalu], rozpłakałem się" - powiedział aktor.

"Propeller One-Way Night Coach": nowy film gwiazdy za chwilę na Apple TV

Przed pokazem Travolta nazwał film "najbardziej osobistą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobił". "Propeller One-Way Night Coach", który już 29 maja zadebiutuje w Apple TV, jest oparty na książce Johna Travolty o tym samym tytule. Opowiada historię młodego entuzjasty lotnictwa, Jeffa, i jego matki, którzy wyruszają w podróż międzystanową do Hollywood.

"Kiedy John przyszedł do nas jesienią, był bardzo skromny i nieśmiały, jeśli chodzi o pomysł pokazania filmu w ramach oficjalnej selekcji" - powiedział Thierry Frémaux.

"Moimi ulubionymi filmami w życiu zawsze były te nagrodzone Złotą Palmą… i zobaczycie je wszystkie w tej produkcji" - powiedział John Travolta, śmiejąc się na koniec swojego wystąpienia.

Co ciekawe, w jedną z ról w filmie wciela się 26-letnia córka Johna Travolty. Na ekranie zobaczymy również Clarka Shotwella, Kelly'ego Eviston-Quinnetta i Olgę Hoffmann. John Travolta nie tylko jest reżyserem filmu. Wyprodukował go, sfinansował, napisał scenariusz i jest jego narratorem.

John Travolta z córką Elle Bleu Travoltą podczas Cannes 2026

"Inni chcieli go wyprodukować i wyreżyserować. Ale był tak osobisty. Nie wiem, czy potrafiliby to uchwycić" - wyznał.

John Travolta to jedna z najważniejszych postaci kina

John Travolta jest jedną z najważniejszych postaci kina. Film "Pulp Fiction", w którym zagrał jedną z głównych ról, zdobył w Cannes Złotą Palmę. "Grease" i "Gorączka sobotniej nocy" również miały swoje pokazy podczas prestiżowego festiwalu. Aktora znamy również z takich produkcji jak "Lakier do włosów", "Pozdrowienia z Paryża", "Bez twarzy", "I kto to mówi", "Pozostać żywym" czy "Miejski kowboj".

Wspominając swoją karierę na podstawie fragmentu filmu sprzed wręczenia Złotej Palmy, Travolta powiedział:

"Czujesz mieszankę emocji, bo każdy obraz niesie ze sobą jakieś wspomnienie. To szalone, ale to moje życie. Przez większość życia pracowałem przy filmie."

