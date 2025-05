Nie ukrywała wzruszenia. Jej film oklaskiwano ponad 11 minut

"Alpha". Niepokojąca sytuacja podczas seansu

Podczas premierowego seansu doszło do incydentu. Po godzinie projekcji na jednym z balkonów zapalono światła latarek i zaczęto wzywać lekarza. Po chwili jeden z widzów został wyprowadzony przez służby ratunkowe. Pokaz nie został przerwany. Wydaje się, że incydent nie wynikał z treści filmu, który ma być najbardziej przystępny z dotychczasowych dokonań Ducournau.

Po zakończonym seansie twórców nagrodzono ponad 11-minutową owacją na stojąco. Reżyserka nie ukrywała wzruszenia. Kamery uchwyciły ją, gdy ocierała łzy, a następnie układała dłonie w kształt serca w stronę widowni

"Alpha". Krytycy nie są zachwyceni

Co zaskakujące, entuzjazmu publicznoci nie podzielili krytycy. W prestiżowym zestawieniu magazynu "Screen Daily" średnia ocen "Alphy" wyniosła zaledwie 1,5 w 4-stopniowej skali. To najgorsza nota z dotychczas pokazanych filmów konkursowych. Równie źle przyjęto "Eddingtona" Ariego Astera. Najwyższą, 3,1, otrzymał do tej pory film "Two Prosecutors" Siergieja Łoznicy.

Laureata Złotej Palmy poznamy w sobotę 24 maja wieczorem.