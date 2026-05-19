Nagroda dla gwiazdy kina spotkała się z krytyką. "Wstyd"

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

W czasie 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes John Travolta pokazał swój debiut reżyserski "Propeller One-Way Night Coach". Przed premierą aktor został zaskoczony przez organizatorów wydarzenia Honorową Złotą Palmą za całokształt twórczości. Decyzję władz festiwalu skomentował scenarzysta Paul Schrader. "Wstyd" - napisał w mediach społecznościowych.

John Travolta z Honorową Złotą PalmąMondadori PortfolioGetty Images

"Mamy taką tradycję w Cannes, że wręczamy coś ludziom takim, których kochamy i którzy byli ważni w naszych życiach" - mówił Thierry Frémaux, dyrektor artystyczny festiwalu w Cannes, przed premierą "Propeller One-Way Night Coach". Następnie wręczył Travolcie Honorową Złotą Palmę.

Amerykański aktor był wyraźnie zaskoczony, nie ukrywał też wzruszenia. "Nie mogę w to uwierzyć. To ostatnia rzecz, której się spodziewałem" - zaczął swoje podziękowania Travolta. "Mówiłeś, że to będzie wyjątkowy wieczór, ale nie sądziłem, że miałeś to na myśli. To moment pełen pokory. To coś więcej niż Oscar".

Zobacz również:

Forest Whitaker i John Travolta w filmie "Bitwa o Ziemię"
Wiadomości

To miało być arcydzieło Johna Travolty. Wyszła największa katastrofa jego kariery

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

Paul Schrader krytykuje Honorową Złotą Palmę dla Johna Travolty

Jak się okazuje, nie wszyscy są zadowoleni z tej decyzji. Paul Schrader, reżyser i scenarzysta, który jest autorem fabuły "Taksówkarza", laureata Złotej Palmy z 1976 roku, nie ukrywał oburzenia. "Nie mogę zrozumieć, co stoi za tą decyzją. To wstyd" - napisał na swoim profilu w serwisie Facebook.

Travolta występuje w ostatnim czasie przede wszystkim w filmach realizowanych z myślą o rynku VOD. Jego kariera jest pełna spektakularnych porażek. Wystarczy wspomnieć tylko "Pozostać żywym", "Bitwę o Ziemię" i "Fanatyka". Wystąpił jednak w wielu filmach, które przeszły do historii - w tym w "Gorączce sobotniej nocy" oraz "Pulp Fiction".

Zobacz również:

Sylvester Stallone
Wiadomości

"Pozostać żywym": Upadek gwiazd kina

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

Paul Schrader i John Travolta mogli pracować przy "Amerykańskim żigolaku"

Travolta i Schrader mają także osobistą historię. Aktor był pierwszym wyborem do głównej roli w "Amerykańskim żigolaku". Schrader napisał scenariusz i stanął za kamerą filmu. Travolta zrezygnował z udziału na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć. Spekulowano, że tematyka filmu była dla niego niewygodna. Zastąpił go Richard Gere.

Nieoficjalnie mówi się także, że najnowszy film Schradera, "The Basics of Philosophy", został zgłoszony do Konkursu Głównego w tegorocznego festiwalu w Cannes. Gdy nie znalazł w nim miejsca, reżyser nie zgodził się na pokaz w ramach innej sekcji. Zamiast tego zgłosił swój film na festiwal w Wenecji.

79. MFF w Cannes: Małgorzata i Wojciech Staroniowie o filmie "Ulya"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze