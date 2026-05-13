"Diaboł" i "How to End a Love Story?" na festiwalu w Cannes

Trwa 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. 20 maja w sekcji branżowej Short Film Corner dedykowanej filmom krótkometrażowym zostaną pokazane dwie polskie produkcje. "Diaboł" i "How to End a Love Story?" wygrały wcześniej światowe finały konkursu 48 Hour Film Project.

"Diaboł" to kameralna opowieść o rodzeństwie spędzającym wakacje u dziadka, w trudnym momencie rozpadu rodziny. Nocą odkrywają, że w mieszkaniu straszy - z zabytkowego pianina wychodzi "diaboł". W obliczu nadprzyrodzonego zagrożenia rodzina musi się zjednoczyć, a tajemnice dziadka okazują się kluczem do rozwiązania sytuacji.

Reżyserem filmu jest Piotr Krzysztof Kamiński, absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej. Autor jest laureatem licznych nagród na festiwalach kina niezależnego, a jego filmy prezentowane były m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz Camerimage. W produkcji zagrali Andrzej Walden, Noah Culbreth i Amelia Żuchowska.

"How to End a Love Story?" to komediodramat o parze scenarzystów próbujących znaleźć idealne zakończenie swojego pierwszego wspólnego filmu. Gdy kolejne wersje finału ożywają na ich oczach, granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać, a twórcza dyskusja przeradza się w opowieść o miłości, ambicjach i lęku przed utratą bliskości.

Autorami filmu są Marcin Lipski (reżyser i producent), który także w nim wystąpił - znany z udziału w programie "The Traitors. Zdrajcy 3" oraz Michał Michalski (reżyser i montażysta), pracujący również na planie serialu "1670". W 2020 roku założyli ekipę N.O.C. Główne role zagrali w filmie Julia Rocka i Kirył Pietruczuk.

Oba filmy mają już za sobą sukcesy w konkursie 48 Hour Film Project. "Diaboł" w październiku otrzymał 6 nagród, w tym dla najlepszego filmu, w warszawskiej edycji konkursu. Potem na międzynarodowych finałach w Lizbonie, jako pierwsza produkcja z Polski, otrzymał Grand Prix i 5 innych nagród.

"How to End a Love Story?" zostało z kolei wyróżnione w międzynarodowym konkursie specjalnym towarzyszącym 48 Hour Film Project, zajmując drugie miejsce. Obraz zdobył także nagrodę za najlepszy montaż podczas finałów w Lizbonie.

Filmy są już dostępne w serwisie YouTube.

48 Hour Film Project

W ramach konkursu 48 Hour Film Project profesjonalne i amatorskie ekipy tworzą filmy od pomysłu do ostatnich prac postprodukcyjnych w dwie doby. Zwycięzcy lokalnych edycji awansują do międzynarodowych finałów. Polskie ekipy są w tym świetnie - w ciągu 4 ostatnich lat aż 6 grup filmowych z naszego kraju zakwalifikowało się na Short Film Corner.

W Polsce konkurs odbywa się obecnie w dwóch miastach: w Warszawie oraz w Krakowie. Tegoroczna krakowska edycja odbędzie się w dniach 29-31 maja, a nabór ekip właśnie trwa.