Według dziennikarzy w Konkursie Głównym nadchodzącego festiwalu w Cannes będziemy mogli najprawdopodobniej zobaczyć następujące europejskie produkcje: "1949" Pawła Pawlikowskiego, "Bitter Christmas" Pedra Almodóvara, "Her Private Hell" Nicolasa Windinga Refna, "The Beloved" Rodrigo Sorogoyena, "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa, "Fjord" Cristiana Mungiu oraz "Out of This World" Alberta Serry. Jako reprezentantów Azji wskazują dwóch Japończyków: "Sheep in the Box" Hirokazu Kore-edy oraz "All of a Suden" Ryusuke Hamaguchiego. Wspominają także o Irańczyku Asgharze Farhadim, który może zaprezentować nakręcony w Paryżu film "Parallel Tales".

79. MFF w Cannes. Blockbustery ominą Lazurowe Wybrzeże?

Jako reprezentantów Stanów Zjednoczonych wymienia się jedynie kryminał "Paper Tiger" Jamesa Graya oraz "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" Jane Schoenbrun. W pierwszym wystąpili Adam Driver, Scarlett Johansson i Miles Teller. Jeśli film znalazłby się w Konkursie Głównym, dla Graya byłby to szósty udział w najważniejszej sekcji festiwalu.

"Teenage Sex and Death at Camp Miasma" to slasher, a na ekranie zobaczymy aktorów znanych przede wszystkim z małego ekranu: Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Zacha Cherry'ego i Sarah Sherman.

Do niedawna mówiło się o możliwej premierze "Jack of Spades" Joela Coena w Cannes. Jednak kilka dni temu pojawiła się informacja, że film nie będzie gotowy do czasu rozpoczęcia festiwalu. Wiadomo także, że na Lazurowym Wybrzeżu nie zostaną pokazane nadchodzące blockbustery. W ostatnich latach tamtejsza publiczność mogła zobaczyć premierowo między innymi "Mission: Impossible - The Final Reckoning", "Furiosę: Sagę Mad Max" oraz "Indianę Jonesa i artefakt przeznaczenia".

79. MFF w Cannes. Polscy twórcy na festiwalu?

Pawlikowski nie jest jedynym polskim twórcą, którego nazwisko pojawia się w kontekście 79. festiwalu w Cannes. Dziennikarze wskazują także na "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej, który mógłby wziąć udział w Konkursie Głównym.

79. MFF w Cannes. Kiedy rozpocznie się europejskie święto kina?

79. MFF w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku. Listę filmów, które zostaną pokazane w najważniejszych sekcjach, poznamy 9 kwietnia. Na czele jury Konkursu Głównego stanie południowokoreański reżyser Park Chan-wook. W czasie wydarzenia honorowe Złote Palmy otrzymają aktorka i piosenkarka Barbra Streisand oraz reżyser i scenarzysta Peter Jackson.