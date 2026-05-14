"Człowiek z żelaza" na festiwalu filmowym w Cannes

14 maja podczas festiwalu w Cannes - w sekcji Cannes Classics - odbędzie się pierwszy pokaz nowo zrekonstruowanego filmu Andrzeja Wajdy z 1981 roku "Człowiek z żelaza". Projekcję zapowiedzą Krystyna Janda, która zagrała w filmie główną rolę oraz odpowiedzialna za kostiumy Wiesława Starska i autor scenografii Allan Starski.

"Człowiek z żelaza" to pierwszy polski film nagrodzonym Złotą Palmą. Tytuł otrzymał również w 1981 roku Nagrodę Jury Ekumenicznego. Był także nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

"Człowiek z żelaza" to jeden z najważniejszych filmów w historii polskiego kina. Produkcja jest kontynuacją losów rodziny Birkutów, wcześniej przedstawionych w filmie "Człowiek z marmuru". Tym razem fabuła koncentruje się na Maćku Tomczyku, synu Mateusza Birkuta, który jest robotnikiem w stoczni gdańskiej oraz aktywnym działaczem komitetu strajkowego. W tle zawiązuje się intryga polityczna - dziennikarz radiowy Winkel otrzymuje zadanie zrealizowania reportażu mającego na celu zdyskredytowanie Tomczyka. Film Wajdy jest głęboką refleksją nad polską rzeczywistością polityczną lat 80., a także hołdem dla ruchu "Solidarność".

Cyfrowa rekonstrukcja filmu w 4K powstała w Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) - tam od lat realizuje się projekty rekonstrukcji cyfrowej klasyki polskiego kina.

Pokaz filmu w Cannes odbędzie się 14 maja o godzinie 15:00. Widzowie zobaczą nową odsłonę filmu Andrzeja Wajdy w Bunuel Theatre.