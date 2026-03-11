Jest jedną z najbardziej uznanych artystek na świecie. Kolejne ważne wyróżnienie

Urodzona w 1942 roku Streisand jest laureatką najważniejszych wyróżnień amerykańskiego rynku rozrywkowego: Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Zaczęła swą karierę muzyczną w 1960 roku. W 1968 roku debiutowała jako aktorka w filmie "Zabawna dziewczyna". Występ przyniósł jej Oscara. Drugiego otrzymała za piosenkę "Evergreen" do filmu "Narodziny gwiazdy" z 1977 roku.

W 1983 roku swą premierę miał musical "Jentł". Streisand była pierwszą kobietą, która wyprodukowała, wyreżyserowała i wystąpiła w ważnej premierze dużego studia. Film przyniósł jej Złoty Glob za reżyserię. Później stanęła za kamerą "Księcia przypływów" i "Miłość ma dwie twarze".

Streisand odbierze Honorową Złotą Palmę podczas ceremonii zamknięcia festiwalu w Cannes 23 maja 2026 roku.

79. MFF w Cannes. Co wiemy o festiwalu?

79. festiwal w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku. Na czele jury Konkursu Głównego stanie południowokoreański reżyser Park Chan-wook. 9 kwietnia 2026 roku poznamy filmy, które zostaną pokazane w trakcie wydarzenia.