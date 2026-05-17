"Paper Tiger" skupia się na historii dwóch braci granych przez Adama Drivera i Milesa Tellera. Starają się oni spełnić marzenia o amerykańskim śnie. Jednak gdy w sprawy angażują się niebezpieczne osoby, relacja między mężczyznami zostaje wystawiona na ciężką próbę. Johansson zagrała żonę postaci granej przez Tellera.

Scarlett Johansson nie mogła pojawić się w Cannes

Film znalazł się w Konkursie Głównym 79. MFF w Cannes. To szóste dzieło w karierze Graya, które zostało pokazane na Lazurowym Wybrzeżu. Pierwszy seans "Paper Tiger" spotkał się z siedmiominutowymi oklaskami ze strony publiczności. Reżyser podziękował wszystkim zgromadzonym aktorom i członkom ekipy, którzy towarzyszyli mu w czasie premiery.

Nie było wśród nich Scarlett Johansson. Aktorka przebywa obecnie na planie "The Exorcist". Gray próbował zadzwonić do niej na FaceTime, by była świadkiem ciepłego przyjęcia filmu. Niestety, aktorka nie odebrała. Gray zareagował udawaną irytacją.

"Paper Tiger" pierwszym sukcesem Jamesa Graya w Cannes?

Chociaż Gray jest stałym bywalcem Konkursu Głównego festiwalu w Cannes, nigdy nie otrzymał tam żadnej nagrody. Czy "Paper Tiger" okaże się jego pierwszym sukcesem? Przekonamy się podczas gali zamknięcia, która odbędzie się 23 maja 2026 roku.