W czasie ceremonii zostaną wręczone wyróżnienia Konkursu Głównego - Złota Palma, Grand Prix Festiwalu, Nagroda Jury oraz nagrody za reżyserię, scenariusz oraz dla aktorki i aktora. Wśród prezenterów zobaczymy Geenę Davis, Xaviera Dolana, Pierfrancesca Favino, Gaela Garcíę Bernala, Nadine Labaki, Zoe Saldañę i Tildę Swinton.

79. MFF w Cannes rozpoczął się 12 maja. Zwycięzców wskazało jury pod przewodnictwem południowokoreańskiego autora Park Chan-wooka. W jego składzie znaleźli się aktorzy Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga i Isaach De Bankolé, reżyserzy Chloé Zhao, Diego Céspedes i Laura Wandel oraz scenarzysta Paul Laverty. W czasie wydarzenia będzie obecna także hiszpańska reżyserka Carla Simón, przewodnicząca jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Szansę na Złotą Palmę ma w nim między innymi "Spiritus sanctus" Michała Toczka.

O główną nagrodę w Konkursie Głównym walczyły 22 filmy. W zestawieniu znalazły się między innymi "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Historie równoległe" Asghara Farhadiego, oparte na "Dekalogu VI" Krzysztofa Kieślowskiego.

Ceremonia zamknięcia rozpocznie się o godzinie 20.15. Poprowadzi ją francuska aktorka Eye Haïdara. W czasie uroczystości zostanie zaprezentowana Honorowa Złota Palma dla Barbry Streisand. Artystka nie mogła pojawić się w Cannes, by osobiście odebrać wyróżnienie, z powodu rekonwalescencji po urazie kolana. W trakcie 79. MFF w Cannes Honorowe Złote Palmy przyznano także Peterowi Jacksonowi i Johnowi Travolcie.