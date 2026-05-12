Ceremonię prowadziła francuska aktorka Eye Haïdara. "Drodzy goście, którzy jesteście dziś z nami. Drodzy widzowie i drodzy użytkownicy internetu z całego świata. A raczej ze wszystkich miejsc, gdzie internet nie został odcięty lub rzeczywistości nie zastąpiła sztuczna inteligencja" - zaczęła. "Witam wszystkich, którzy stawiają opór - tutaj i w każdym innym miejscu".

Festiwal otworzyła Jane Fonda. "Wierzę, że kino zawsze było wyrazem oporu. Opowiadamy historie, a to one są fundamentem cywilizacji. Historie, które pozwalają okazać empatię tym, którzy są marginalizowani. Historie, które pozwalają nam przekroczyć dzielące nas różnice. Historie, które pozwalają nam zrozumieć, że możliwa jest inna przyszłość" - mówiła legenda kina.

Jane Fonda na otwarciu 79. MFF w Cannes

79. MFF w Cannes. Peter Jackson otrzymał Honorową Złotą Palmę

W czasie ceremonii otwarcia wręczono pierwszą Honorową Złotą Palmę 79.edycji festiwalu. Odebrał ją Peter Jackson, nowozelandzki reżyser, autor trylogii "Władcy Pierścieni" i "Hobbita". Nagrodę wręczył mu Elijah Wood, odtwórca roli Frodo Bagginsa. "Pokazałeś światu coś, czego nigdy wcześniej nie widziano. Po tym wszystkim nic nie było już takie jak przedtem" - mówił aktor. "Na skraju świata zbudowałeś nową kulturę tworzenia filmów".

Jackson przyznał, że decyzja o realizacji trzech części "Władcy Pierścieni" równolegle była bardzo śmiałym posunięciem. Gdyby pierwszy film się nie sprzedał, kariera reżysera byłaby skończona. Wspomniał, jak w 2001 roku pokazał pierwsze 20 minut "Drużyny Pierścienia" w czasie festiwalu w Cannes. "To wszystko zmieniło" - mówił, przywołując entuzjazm po pokazie.

Dodał także, że wciąż do końca nie wierzy w zaszczyt, jaki go spotkał. "Muszę się przyzwyczaić, że stałem się laureatem Złotej Palmy. Myślałem, że nie jestem w jej typie" - żartował, przywołując początki swej kariery i tworzone wtedy horrory na granicy dobrego smaku.

Ceremonię otwarcia zwieńczył pokaz filmu "The Electric Kiss" Pierre'a Salvadoriego. Znalazł się on w sekcji pozakonkursowej festiwalu.

79. MFF w Cannes. Kiedy poznamy zwycięzcę Złotej Palmy?

Drugą Honorową Złotą Palmę 79. edycji festiwalu w Cannes otrzyma amerykańska aktorka i piosenkarka Barbra Streisand. Wyróżnienie zostanie jej wręczone 23 maja podczas ceremonii zamknięcia wydarenia. Wtedy też poznamy laureatów nagród w Konkursie Głównym. Wybierze ich jury pod przewodnictwem południowokoreańskiego reżyserka Park Chan-Wooka. Znaleźli się w nim amerykańska aktorka Demi Moore, chińska reżyserka i scenarzystka Chloé Zhao, szwedzki aktor Stellan Skarsgård, irlandzka aktorka Ruth Negga, belgijska reżyserka i scenarzystka Laura Wandel, chilijski reżyser i scenarzysta Diego Céspedes, pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej aktor Isaach De Bankolé oraz szkocki scenarzysta Paul Laverty.

W zmaganiach o Złotą Palmę wezmą udział 22 filmy z całego świata. Swoje najnowsze dzieła pokażą między innymi Andriej Zwiagincew, László Nemes, Cristian Mungiu, Ryûsuke Hamaguchi, Pedro Almodóvar, Hirokazu Koreeda, Lukas Dhont i James Gray. W Konkursie Głównym znalazł się także Paweł Pawlikowski i jego "Ojczyzna". Dla polskiego reżysera to powrót na Lazurowe Wybrzeże po ośmiu latach. W 2018 roku otrzymał nagrodę za reżyserię "Zimnej wojny".