Cannes: "Sheep in the Box" to film naszych czasów. Jak AI ingeruje w życie ludzi

Kuba Armata

Kuba Armata

Kiedyś musiał nadejść ten moment, choć liczyłem, że jeszcze nie teraz. Chwila rozczarowania po wyjściu z seansu filmu jednego z ulubionych reżyserów, jakim dla mnie jest Hirokazu Kore-eda. Nie znaczy to wcale, że nowa produkcja podpisana przez Japończyka jest zła, bo niektórzy twórcy nie schodzą poniżej pewnego poziomu, niemniej "Sheep in the Box" pozostawił u mnie spory niedosyt.

Kadr z filmu "Sheep in the Box". Dwie osoby stojące na tle zieleni patrzą w górę.
Kadr z filmu "Sheep in the Box"https://www.festival-cannes.com/materiały prasowe

"Sheep in the Box": Hirokazu Kore-era znowu opowiada o rodzinie, ale tym razem rozczarowuje

Mało który reżyser z taką czułością, elegancją i delikatnością potrafi opowiadać o rodzinie - jej bolączkach i radościach. Kore-eda udowadniał to w kolejnych filmach, na czele z "Jak ojciec i syn", "Naszą młodszą siostrą" czy "Złodziejaszkami", które w 2018 roku przyniosły mu Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Pozornie zwykłe, oparte na obserwacji dramaty rodzinne, miały w sobie jakiś element magii i przekonywały, że w prosty sposób można opowiadać piękne, przejmujące historie. I mimo, że poniekąd wciąż opowiada tę samą historię, trudno było oprzeć się jej czarowi.

U podstaw "Sheep in the Box" ponownie stoi rodzina, choć Kore-eda sięga po nowy trop związany z elementami sci-fi. Akcja jego filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie paczki kurierskie dostarczane są przez drony, a AI ingeruje już niemal we wszystkie obszary życia. Także w ten związany z bardzo intymnym doświadczeniem, jakim jest żałoba.

Obserwujemy bowiem młode małżeństwo - Otone i Kensuke, które nie może się pozbierać po tragicznej śmierci ich ukochanego synka Kakeru. I na to jednak nowe technologie znajdują sposób. Jest nim odpowiednio zaprogramowany humanoid, bliźniaczo podobny do człowieka i mający być jego substytutem. Mimo pewnych moralnych oporów ze strony mężczyzny, u kobiety, kiedy tylko widzi małego "chłopca" przypominającego jej synka, wracają macierzyńskie instynkty. Do domu pary głównych bohaterów trafia zatem rówieśnik ich zmarłego Kakeru, który co prawda traktuje ich jak rodziców, ale na karku ma włącznik, na ręce wyświetla mu się poziom baterii, a do niego dołączona jest stacja ładująca.

Zobacz również:

Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Asghar Farhadi i Isabelle Huppert na premierze "Historii równoległych" w Cannes 2026
Cannes

Cannes: Farhadi wstrząśnięty śmiercią Piesiewicza. "Nie mogę przestać o tym myśleć"

Anna Kempys
Anna Kempys

Film naszych czasów ocierający się momentami o banał

Punkt wyjścia jest co najmniej intrygujący. Mimo, że akcja "Sheep in ten Box" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, śmiało możemy powiedzieć, że to film naszych czasów. Bo przecież obecnie uczymy się żyć ze sztuczną inteligencją, zastanawiając się w czym realnie nam pomoże, a na jakich polach może stanowić zagrożenie, chociażby uniezależniając się od nas. Kore-eda opowiada o tej cienkiej granicy, choć w sposób jednowymiarowy, ocierający się momentami o banał, co do tego reżysera jest w ogóle niepodobne. W tym studium żałoby, w założeniu eksplorującym wiele różnych emocji, to właśnie ich brakuje najbardziej. Widać to chociażby w tym, jak skonstruowani są główni bohaterowie, w których role wcielają się Haruka Ayase i Daigo Yamamoto.

W filmach Hirokazu Kore-edy paradoksalnie zawsze dużo działo się w momentach ciszy. One budowały atmosferę, wiele mówiły o emocjach, jakie targają bohaterami, pozwalały na chwilę refleksji. W "Sheep in the Box" jest jej mało, a zastąpiona zostaje przez przesadne dialogi, które spłaszczają tę historię o granicach człowieczeństwa. Co prawda bardzo ładną w obrazku, ale pozbawioną znaku firmowego japońskiego reżysera, czyli emocjonalnej głębi. Pozostaje liczyć na to, że Kore-eda zrobił krok wstecz tylko po to, by zaraz zrobić dwa do przodu.

Kuba Armata, Cannes

6/10

"Sheep in ten Box", reż. Hirokazu Kore-eda. Japonia 2026.

"Mamy co świętować". Kamila Dorbach entuzjastycznie o polskich filmach w CannesArtur ZaborskiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze