Akcja "Ostatniego Hamleta" rozgrywa się w Londynie na przełomie lat 80. i 90. Aktor Ian Charleson (Andrew Scott) otrzymuje propozycję zagrania Hamleta na scenie prestiżowego National Theatre. Może to oznaczać dla niego nowy rozdział w karierze. Jednak następująca później diagnoza stawia jego plany pod znakiem zapytania.

Gwiazdy w obsadzie "Ostatniego Hamleta"

Film Simona Stone'a to poruszająca opowieść o odwadze, niezłomności i afirmującej sile życia. Film przybliża historię wyjątkowego artysty, który mimo dramatycznych okoliczności nie rezygnuje ze swoich ambicji i pasji. Jego zmagania stają się świadectwem niezwykłej determinacji oraz siły sztuki, która potrafi nadać sens nawet najtrudniejszym doświadczeniom.

Obok Scotta wystąpili Olivia Colman, Joe Locke i Johnny Flynn. Ostatni z wymienionych będzie gościem 34. ToruńCAMERIMAGE. Pojawi się na pokazie "The Idiots" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, w którym zagrał jedną z głównych ról.

"Ostatni Hamlet" przyniesie Andrew Scottowi pierwszą nominację do Oscara?

Scott otrzymał za rolę Charlesona wspaniałe recenzje. Wymienia się go jako jednego z faworytów do nominacji do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Przewiduje się, że w walce o złotą statuetkę zmierzy się z Johnem Malkovichem za "Dzikiego Konia Dziewięć", Mattem Damonem za "Odyseję", Robertem Pattinsonem za "Primetime" i Ryanem Goslingiem za "Projekt Hail Mary".

Pokaz "Ostatniego Hamleta" zamknie 34. edycję wydarzenia. Pokaz odbędzie się 14 listopada 2026 roku o godzinie 20:30. Film trafi do ogólnopolskiej dystrybucji 29 stycznia 2027 roku.