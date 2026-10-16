Karolina Gruszka z nagrodą na ToruńCAMERIMAGE

Karolina Gruszka z aktorstwem zetknęła się w dzieciństwie. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie, które ukończyła w 2003 roku, zdobyła swoje pierwsze doświadczenia przed kamerą. W latach 2003-2009 była związana z Teatrem Narodowym w Warszawie.

Szczególnie ważnym etapem jej drogi artystycznej była współpraca z Iwanem Wyrypajewem, obejmująca jedenaście spektakli, w których zagrała pierwszoplanowe role. Za swoje kreacje teatralne otrzymała Gwarancję Kultury TVP Kultura, Wdechy "Gazety Wyborczej", Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza miesięcznika "Teatr" oraz Nagrodę dla Najlepszej Aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Boska Komedia" w Krakowie.

Karolina Gruszka: kariera i najważniejsze role

Na ekranie zadebiutowała jako dziecko w serialu "Boża podszewka" (1997). Od tego czasu zagrała w ponad sześćdziesięciu produkcjach filmowych i telewizyjnych. W jej dorobku znalazły się m.in. tytułowa rola w Marii Skłodowskiej-Curie oraz kreacje w filmach "Kochankowie z Marony", "Szczęście świata", "Tlen", "Chopin, Chopin!" i najnowszej "Lalce".

Młodszej publiczności znana jest również z takich obrazów, jak "Za duży na bajki" czy "Kajtek Czarodziej", z kolei w telewizji wystąpiła w serialach "Sfora", "Oficer", "Dom pod Dwoma Orłami", "Breslau", "Nieobecni" oraz "Gra z cieniem".

Gruszka jest laureatką nagrody za pierwszoplanową rolę kobiecą na 30. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za kreację w "Kochankach z Marony" w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Była ponadto pięciokrotnie nominowana do Polskich Nagród Filmowych Orłów za kreacje w filmach "Kochankowie z Marony", "Pani z przedszkola", "Maria Skłodowska-Curie", "Ach śpij kochanie" oraz "Chopin, Chopin!".

Tegoroczna Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie wręczona podczas Gali Otwarcia 34. edycji Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE.

Wydarzenie odbędzie się w Toruniu w dniach 7-14 listopada.