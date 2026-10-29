Prestiżowe wyróżnienie dla mistrza kina. Zostanie uhonorowany w Polsce

Darren Arronofsky otrzyma Nagrodę dla Reżysera na ToruńCAMERIMAGE

"Od lat konsekwentnie poszukuje nowych sposobów opowiadania o ludzkich obsesjach, ambicjach i emocjach. Dzięki odważnym decyzjom inscenizacyjnym, intensywnemu językowi wizualnemu i ścisłemu związkowi obrazu z dźwiękiem pozwala widzowi zanurzyć się w świecie bohaterów i doświadczać ich przeżyć niemal na własnej skórze. Uhonorowanie Aronofsky'ego na ToruńCAMERIMAGE to wyraz uznania dla reżysera, którego twórczość pokazuje, jak wielką siłę ma kino, gdy forma staje się integralną częścią opowiadanej historii" - czytamy w oficjalnym komunikacie festiwalu.

Jego filmy nikogo nie pozostawią obojętnym. Wybitny reżyser ma polskie korzenie

Urodził się 12 lutego 1968 roku, wychowywany był w konserwatywnej żydowskiej rodzinie w Brooklynie w Nowym Jorku. Jak się okazuje, reżyser ma polskie korzenie, a konkretnie jego babka była Polką, która wyemigrowała z częścią rodziny do USA.

Początkowo Darren Aronofsky nie planował wiązać przyszłości z kinem, ale w czasie studiów na Harvardzie poznał Seana Gullettem, który wprowadził go w świat filmu. Aronofsky rozpoczął studia reżyserskie, a w 1997 roku debiutował dziełem "Pi", który na festiwalu w Sundance otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię. Inne znane produkcje artysty to "Requiem dla snu", "Zapaśnik", "Czarny łabędź" oraz "Wieloryb".

Zobacz też:

Nowi bohaterowie "Gwiezdnych wojen"? Nieoficjalne informacje o nowym filmie, otwiera się w nowym oknie