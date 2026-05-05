Nowa nazwa festiwalu CAMERIMAGE wzmacnia pozycję Torunia

Krystian Zając

CAMERIMAGE, największy na świecie Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, zmienia partnera tytularnego. Przez kolejne lata będzie się odbywać pod nazwą ToruńCAMERIMAGE. Rada Miasta gospodarza festiwalu podjęła decyzję.

Logo ToruńCAMERIMAGE na futurystycznej grafice z kolorowymi promieniami i industrialnymi elementami.
34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7-14 listopada 2026 roku.

ToruńCAMERIMAGE: Nowa nazwa festiwalu

Festiwal narodził się w Toruniu 35 lat temu. Połączenie obu nazw to formalne potwierdzenie pogłębiającej się współpracy oraz rozwoju partnerstwa między Fundacją Tumult a grodem Kopernika. Tu powstaje siedziba festiwalu - Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE.

Największe światowe wydarzenia filmowe identyfikują się ze swoimi miastami. Tak jest w Cannes, Berlinie, Wenecji, Londynie czy Toronto. Toruń dołącza do tego zacnego grona, podkreślając swoją międzynarodową rangę kulturalną.

"Tu wymyśliłem ideę CAMERIMAGE jako wydarzenia nagradzającego niedocenianych twórców obrazu filmowego - autorki i autorów zdjęć. Nazwa ToruńCAMERIMAGE wzmocni rozpoznawalność zarówno festiwalu, jak i miasta jako miejsca nowoczesnego dialogu artystycznego i technologii komunikacji wizualnej, silnego ośrodka filmowego, sztuki i rozrywki" - podkreśla Marek Żydowicz, twórca i dyrektor ToruńCAMERIMAGE.

Hollywoodzki aktor zachwycony Kieślowskim. "Polscy aktorzy są doskonali"

Łukasz Adamski

Rozszerzone partnerstwo stanowi element szerokiej strategii rozwoju kulturowego Torunia - miasta atrakcyjnego dla młodych ludzi upatrujących swej przyszłości w dziedzinie przemysłów kreatywnych. Każda edycja festiwalu przyciąga tu nie tylko światowych twórców filmowych, setki studentów szkół artystycznych z wszystkich kontynentów, twórców technik i technologii ruchomego obrazu, lecz także przynosi wymierne efekty gospodarcze - wzrost aktywności branży hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej oraz innych usług.

Toruń, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, od wieków pozostaje miejscem przełomowych idei i intelektualnej odwagi. Dziedzictwo miasta narodzin Mikołaja Kopernika - symbolu rewolucji naukowej i odwagi intelektualnej - znajduje dziś swoją kontynuację w inspirowaniu poszukiwań przyszłości sektora przemysłu audiowizualnego.

Festiwal ToruńCAMERIMAGE jest katalizatorem powstawania lokalnego ekosystemu filmowego,przyciągając do miasta najwybitniejszych przedstawicieli i przedstawicielki branży filmowej, reprezentujących szeroki wachlarz specjalizacji - od operatorskich i reżyserskich, przez scenografię, kostiumy i montaż, po produkcję i dystrybucję. Zmiana nazwy symbolicznie łączy historyczną tożsamość miasta z globalną kulturą współczesną i dynamicznym rozwojem sztuki obrazu.

Kluczowym elementem tej współpracy jest powstające w Toruniu Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. To wyjątkowy w skali europejskiej projekt - miejsce, które ma stać się nie tylko domem festiwalu, ale przede wszystkim kulturowym centrum dla tej części kontynentu.

Kiedy ToruńCAMERIMAGE 2026?

34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7-14 listopada 2026 roku.

