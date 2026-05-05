ToruńCAMERIMAGE: Nowa nazwa festiwalu

Festiwal narodził się w Toruniu 35 lat temu. Połączenie obu nazw to formalne potwierdzenie pogłębiającej się współpracy oraz rozwoju partnerstwa między Fundacją Tumult a grodem Kopernika. Tu powstaje siedziba festiwalu - Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE.

Największe światowe wydarzenia filmowe identyfikują się ze swoimi miastami. Tak jest w Cannes, Berlinie, Wenecji, Londynie czy Toronto. Toruń dołącza do tego zacnego grona, podkreślając swoją międzynarodową rangę kulturalną.

"Tu wymyśliłem ideę CAMERIMAGE jako wydarzenia nagradzającego niedocenianych twórców obrazu filmowego - autorki i autorów zdjęć. Nazwa ToruńCAMERIMAGE wzmocni rozpoznawalność zarówno festiwalu, jak i miasta jako miejsca nowoczesnego dialogu artystycznego i technologii komunikacji wizualnej, silnego ośrodka filmowego, sztuki i rozrywki" - podkreśla Marek Żydowicz, twórca i dyrektor ToruńCAMERIMAGE.

Rozszerzone partnerstwo stanowi element szerokiej strategii rozwoju kulturowego Torunia - miasta atrakcyjnego dla młodych ludzi upatrujących swej przyszłości w dziedzinie przemysłów kreatywnych. Każda edycja festiwalu przyciąga tu nie tylko światowych twórców filmowych, setki studentów szkół artystycznych z wszystkich kontynentów, twórców technik i technologii ruchomego obrazu, lecz także przynosi wymierne efekty gospodarcze - wzrost aktywności branży hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej oraz innych usług.

Toruń, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, od wieków pozostaje miejscem przełomowych idei i intelektualnej odwagi. Dziedzictwo miasta narodzin Mikołaja Kopernika - symbolu rewolucji naukowej i odwagi intelektualnej - znajduje dziś swoją kontynuację w inspirowaniu poszukiwań przyszłości sektora przemysłu audiowizualnego.

Festiwal ToruńCAMERIMAGE jest katalizatorem powstawania lokalnego ekosystemu filmowego,przyciągając do miasta najwybitniejszych przedstawicieli i przedstawicielki branży filmowej, reprezentujących szeroki wachlarz specjalizacji - od operatorskich i reżyserskich, przez scenografię, kostiumy i montaż, po produkcję i dystrybucję. Zmiana nazwy symbolicznie łączy historyczną tożsamość miasta z globalną kulturą współczesną i dynamicznym rozwojem sztuki obrazu.

Kluczowym elementem tej współpracy jest powstające w Toruniu Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. To wyjątkowy w skali europejskiej projekt - miejsce, które ma stać się nie tylko domem festiwalu, ale przede wszystkim kulturowym centrum dla tej części kontynentu.

Kiedy ToruńCAMERIMAGE 2026?

34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7-14 listopada 2026 roku.