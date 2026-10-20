Englert odebrał wykształcenie artystyczne w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, której Wydział Aktorski ukończył w 1964 roku. Z uczelnią związał się na dekady jako wykładowca. W latach 1981-1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, a następnie czterokrotnie sprawował urząd rektora (1987-1993 oraz 1996-2002). W 1989 roku otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Wychował pokolenia artystów, wywierając ogromny wpływ na polskie szkolnictwo aktorskie.

Najważniejsze role Jana Englerta

Swoją karierę rozpoczął niezwykle wcześnie, debiutując jako nastolatek w filmie "Kanał" (1957) Andrzeja Wajdy w roli łącznika "Zefira". Do współpracy z reżyserem wracał następnie przy "Katyniu", "Tataraku" oraz noweli wchodzącej w skład "Miłości dwudziestolatków". Na przestrzeni ponad sześciu dekad stworzył bogaty dorobek niezapomnianych ról. Związany był m.in. z warszawskim Teatrem Współczesnym (1964-1981) oraz Teatrem Polskim (1964-1969, 1981-1994), a od 1997 do 2025 roku należał do zespołu Teatru Narodowego. Do jego najważniejszych kreacji należą role w śląskich dramatach Kazimierza Kutza ("Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie"), a także w dziełach, takich jak "Kolumbowie", "Noce i dnie", "Doktor Judym", "Akcja pod Arsenałem" czy kultowy serial "Dom". Szerokiej publiczności zapadł w pamięć znakomitą rolą komediową senatora Lipskiego w cyklu "Kiler".

Jako reżyser zrealizował kilkadziesiąt widowisk i spektakli, sięgając po klasykę polską i światową (utwory Fredry, Wyspiańskiego, Mickiewicza i Czechowa). Równie doniosłe są jego dokonania menedżerskie - w latach 2003-2025 przez ponad dwa dziesięciolecia piastował funkcję dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie, utrwalając jego pozycję jako czołowej sceny w kraju.

Za wybitne zasługi dla kultury polskiej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005). Jest także laureatem prestiżowych wyróżnień środowiskowych, m.in. Nagrody Gustaw (2014), nagrody "Człowiek Teatru" im. Zygmunta Hübnera (2015) oraz nagrody "Dzieło Życia" (2025) za całokształt twórczości.

Kiedy odbędzie się 34. MFF ToruńCAMERIMAGE?

"Jesteśmy zaszczyceni, że tak wybitna postać ze świata polskiej kultury, jaką jest Jan Englert, przyjęła nasze zaproszenie i podczas Gali Zamknięcia 34. edycji ToruńCAMERIMAGE odbierze specjalną nagrodę - Złotą Żabę za Wybitne Osiągnięcia w Sztuce Aktorskiej" - czytamy w oświadczeniu organizatorów festiwalu. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach od 7 do 14 listopada w Toruniu.